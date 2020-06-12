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Разное


12 июн 02:39

Квартира-студия в новостройке



Многие художники и творческие личности предпочитают вместо обычной квартиры квартиру-студию. Такой вид жилья появился впервые в 20 веке, создатель которого является американский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ. Квартиры-студии стали очень популярны вплоть до такой степени, что ни одна новостройка не может обойтись без такого жилья. Впрочем, такие квартиры имеют много плюсов, но вместе с ними и минусы. Рассмотреть варианты квартир-студий можно на сайте http://divnogorskiy.ru/catalog/kvartiry-studii/, где предлагают неплохие планировки.


Преимущества


Изначально, квартиры-студии создавались как бюджетный вариант жилья. Оно идеально подходило студентам и семьям с небольшим бюджетом. Главной особенностью данного жилья является то, что владелец сам решает, как все обустроить, как заполнить пространство. Таким образом создавая собственную уникальную планировку и дизайн квартиры. В частности, квартиры-студии — светлые помещения с высокими потолками, тем самым визуально увеличивая площадь жилья.


Квартира-студия в новостройке

Квартира-студия — помещение, которое не разделено жесткими перегородками и дверей. Такое жилье подходит семье, в которой 2-3 человека. Не рассчитано на большое количество человек. Для тех, кто предпочитает личное пространство, может использовать ширму и другие приспособления. Обычно, в такой недвижимости спальня, кухня и гостиная объединены. Основные преимущества:



  • Доступны по цене. Цена на квартиру зависит от количества в ней квадратных метров, а так как в квартире-студие два или даже три комнаты объединены, то место получается больше и выгоднее по цене.

  • Экономия в обустройстве. Студия обойдется дешевле не только при покупке, но также при ремонте и приобретении принадлежностей.

  • Кажется светлой и просторной. Благодаря объединению нескольких помещений, жилье выглядит больше, соответственно светлее и просторнее.

  • Функциональность. Почти каждый квадратный метр занят чем-то. Нет свободного или лишнего места, заранее все тщательно продумано.


Отличие квартир-студий в новостройках


Большой процент новостроек берут во внимание свободный тип планировок, то есть квартиры-студии. Они рациональнее, экономнее и выгоднее и на 20-30% дешевле, нежели полноценные квартиры. Квартиры-студии в новостройке с оптимальными вариантами можно рассмотреть на сайте http://divnogorskiy.ru/ .





Автор статьи: Александр Матвеев




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