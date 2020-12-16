Качественные лодки для отличного отдыха

Когда мы хотим отдохнуть от рутины, провести время на природе с семьей или с друзьями, а также для рыбалки, значит, пришло время ехать на речку. И тут, скорее всего, стоит задуматься о приобретении качественной и доступной лодки из ПВХ https://rus-lodki.ru/catalog/lodki-pod-motor/angler/, если вы еще этого не сделали. Естественно, при выборе нужно руководствоваться вашими потребностями и здесь я расскажу о некоторых особенностях таких лодок.

Какие бывают лодки ПВХ

К примеру, выбирая неармированный ПВХ, мы должны понимать, что такие лодки подходят больше для отдыха, как правило, на пляже, речной и спокойной прогулки, нежели для таких целей, как рыбалка и охота. Что касается армированного ПВХ, то этот материал уже более прочный, выдерживает низкие температуры и может оставаться долго мокрой. Далее обратим внимание на плотность материал, из которого изготовлена лодка. Как правило, это 850-1400 г/м2 и используется многослойный материал порядка 10 слоев, чем выше, тем больше размер и вес будет данной лодки. Также обратите внимание на габариты лодок, то бишь, для скольких человек она будет предназначена. Если небольшие лодки – 2.8-3.3 метра, вес их невелик – до 45 килограмм и они предназначены для путешествия вдвоем. На 3.3-4.2 метра уже позволяют свободно передвигаться втроем, но и вес уже будет больше – до 90 килограмм. От 4.2 метра лодки используют для путешествий больше трех человек, а при весе больше 100 килограмм для переноса такого веса нужно будет задействовать уже 3-4 человека.

Существуют также лодки РИБ – это также лодки из ПВХ, но уже с алюминиевым плотным днищем, которые имеют великолепные мореходные качества, в комплекте к ним может идти пульт дистанционного управления. А также они позволяют разместить еще каюту, если это необходимо.

Зачастую лодки ПВХ снабжены надувным днищем и подвесным мотором, что позволяет им выход на глиссирование. Либо при отсутствии его потребуется использование весел, электромотора или подвесного небольшого мотора.

Одним из наиболее распространенных и недорогих типов днища является днище из влагоустойчивой фанеры. Хоть данный материал не подвержен влаге, но перед хранением все же рекомендуется просушить.

Итак, основные пункты при выборе:



Прочность материала

Размер

Выбор типа днища и мотора

Выбор цвета лодки



Выбирая лодки ПВХ, руководствуйтесь вашими предпочтениями, выбирайте качественные материалы. Ведь хороший отдых того стоит!





Автор статьи: Александр Матвеев