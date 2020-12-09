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Спорт


09 дек 13:46

Чем отличается зимняя рыболовная палатка от летней



Многие считают, что палатка универсальна в любое время года и для любой погоды. Но что касается рыбалки, то палатка для зимней рыбалки, кардинально отличаются от палаток, которые используются летом и в принципе для активного отдыха. Попробуем быстро разобаться в чем же здесь дело.



Чем отличается зимняя рыболовная палатка от летней


Конструктивно любительская палатка для зимней рыбалки не слишком отличается от обычных, но материал, который используется в качестве каркаса абсолютно другой. На сильных морозах, когда требуется быстро разложить и сложить ее, есть большой шанс что крестовина или дуга может лопнуть - но это касается обычной летней палатки. Те что выпускаются специально для холодного времени года имеют в усиленный каркас, материал не растрескивается при холоде, не замерзает и не лопается. Это первое и важное отличие. Тент обычной палатки также немного иной. Для зимнего такого снаряжения присущи светлые, и даже прозрачные цвета. Вы никогда не найдете зимнюю палатку черного, темно синего или коричневого цвета. Полупрозрачный цвет, специально нужен для того что бы дневной свет проникал вовнутрь и рыбак находящийся внутри мог бы свободно все видеть.



Профессиональные зимние палатки предназначены для любителей зимней рыбалки имеют собственную общепринятую контракцию в виде куба. Углы такой кубической палатки построены таким образом, что ее не сносит ветер, а самое главное в нее можно войти, не пригибаясь в зимней верхней одежде. При этом вход сделан как раз с одного угла, что также позволяет ставить ее и не переживать, что ее может унести сильный порыв ветра. Каркас, разумеется, сделан из композитных материалов, рассчитанных на сильные минусовые температуры и гибкость перемычек и всего каркаса в целом остается неизменной, даже если на улице -40.



Отдельные свойства, которыми обладают профессиональные палатки наличие отстегивающегося дна. Именно в палатках для зимней рыбалки есть такая - возможность отстегнуть или раскрыть дно для лунки. Сделали рыболовным буром лунку, поверх поставили палатку и можно спокойно ловить рыбу, а порывы ледяного ветра или изморозь уже не будут беспокоить.



На сколько отличается цена зимней палатки от обычной. Существенного отличия на самом деле нет. Как и любые другие товары для активного отдыха все зависит и от фирмы производителя, и от материалов. Можно ли купить зимнюю палатку и использовать ее летом, конечно, ничего особенного в этом нет.





Автор статьи: Александр Матвеев




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