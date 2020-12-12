Как мотивировать сотрудников лучше работать: полезные рекомендации предпринимателям

Сотрудники, которые бурно обсуждают мировые новости или еще хуже играют в «стрелялки» на работе, не приносят доход вашему бизнесу и получают за это заработную плату, большая проблема множества предпринимателей. Существует большое количество причин по которой наемные работники косячат, и в противовесе создано работающие мотивационные техники для того чтобы предотвратить текущий процесс.

Досуг сотрудников

Не стоит забывать про досуг ваших сотрудников, корпоративные вечеринки, дни рождения компании, организация корпоративных тренингов https://www.englishdom.com/kak-organizovat-korporativnyj-trening/ — это моменты в которых должен участвовать каждый из работников. Такое не традиционное время препровождение делает коллектив дружным и более отзывчивым, что отражается позитивно на выполнении поставленных задач.

Денежное поощрение

Не нужно погружаться и озадачивать себя психологическими портретами каждого сотрудника, как вариант можно просто повысить заработную плату или выписать премиальные. Скидки на предоставляемые услуги или товары тоже относится к материальному поощрению и имеет свои плюсы в том, что каждый сотрудник будет рассказывать или показывать приобретённые вещи и таким образом делать рекламу. Оплата обучения или повышения квалификации, сейчас существует много тренингов, направленных на разную тематику в бизнесе, начиная от приватных клиник, заканчивая салонами красоты.

Перспективы продвижения

Если сотрудник подает большие надежды и в ваших глазах он может продвигаться по карьерной лестнице, обязательно скажите ему об этом. Слова поддержки и одобрения мотивируют наемного работника стать лучшим в своем деле. Всегда нужно общаться с подчиненными, создайте такое правило, один час в день выделять для них. Создайте доску почета для лучших работников, здоровая конкуренция хороший способ мотивировать людей.

Гибкий график

От времени которое человек проводит на работе очень много зависит, поэтому график должен полностью устраивать сотрудника, а еще лучше должен быть построен им самим в соответствии с правилами предприятия. Лояльное отношение к таким важным для коллег моментам мотивируют их выполнять обязанности лучше.

Если говорить о задачах, которые обязан поставить перед собой руководитель можно определить главные: постановка четких заданий, время для общения с сотрудниками, сбор идей коллектива, обучение своего персонала, не придирчивость в проверке выполненных целей.

Руководитель не должен забывать о том, что мотивация сотрудников материальными благами хороша, но все же психологическая составляющая в коллективе играет немаловажную роль в конечном результате. Качественное выполнение обязанностей зависит от условий работы и климата на предприятие в целом. Уделяя время сотрудникам по отдельности, необходимо запустить процесс, в котором они работают как сплоченная команда и достигнутый результат принесет плоды для каждого из них и для организации.





Автор статьи: Александр Матвеев