Каждая организация не может обойтись без работников, отвечающих за финансовое состояние компании. Бухгалтеры не только контролируют бюджет конторы, но также выплачивают заработную плату другим работников. Поэтому поиск и подбор главного бухгалтера в Москве это долгий и сложный процесс. Из-за этого многие работодатели предпочитают обращаться за помощью в кадровые агентства. Однако если владелец организации хочет самостоятельно найти работника, рекомендуется ознакомиться с необходимой информацией.

Качества, которыми должен обладать бухгалтер

Прежде чем принять на работу нового сотрудника, необходимо провести личное общение и узнать обладает ли он необходимыми качествами. Важными качествами для главного бухгалтера является:



Честность – это важное качество, которое позволит работодателям не беспокоиться о том, что бухгалтер будет присваивать деньги организации.



Усидчивость – работа с финансами и документами это процесс долгий и кропотливый, требующий большого запаса терпения и внимательности.



Стрессоустойчивость – на работе могут возникать разные ситуации, поэтому бухгалтер должен быть к ним готов и реагировать спокойно, без истерик и драм.



Любознательность и готовность учится – это хорошая черта, которая говорит о том, что человек готов развиваться и узнавать новые аспекты своей профессии, а также пробовать новые схемы решения рабочих вопросов.



Умение работать с финансовыми документами – такое навык необходим каждому бухгалтеру, так как этот работник ежедневно сталкивается с необходимостью заполнять различные отчеты и бумаги. Если он сделает это неправильно, организация может понести колоссальные убытки.



Наличие всех этих качеств, делает кандидата идеальным вариантом на должность главного бухгалтера.

Что необходимо сделать для поиска надежного и ответственного работника

Для того чтобы найти опытных и целеустремленных работников, рекомендуется запомнить несколько основных этапов проведения поиска:



Создать качественное и привлекательное описание для вакансии.

Подготовить необходимые вопросы или тестовое задание для кандидатов.

В ходе беседы объяснить кандидату специфику работы организации, его потенциальные обязанности, график работы, стоимость заработной платы.

Предложить понравившемуся кандидату временную стажировку на несколько недель, после которой можно будет принять решение, опираясь на качество работы.



Придерживаясь этих пунктов, каждый работодатель сможет привлечь в свою организацию надежных работников, которые будут добросовестно исполнять свои обязанности.





Автор статьи: Александр Матвеев