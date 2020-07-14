Как провести незабываемый корпоратив

Некоторые люди считают корпоративы бессмысленной тратой денег. Большая часть сотрудников считает, что корпоратив обязательно должен заканчиваться дракой пьяных сотрудников с директором или между собой. Многие больше всего не хотят организовывать праздник, потому что прибавляется куча дополнительной работы и кто-то все равно останется недовольным. Лучшим вариантом является организация корпоративов под ключ, так как все заботы перекладываются на фирму, которая будет заниматься созданием праздника.

Лучшие современные идеи для корпоративных мероприятий

Прошло то время, когда корпоратив был лишь простым вечером, во время которого все только ели, пили и обсуждали работу. В современном мире существует масса вариантов, как сделать каждый корпоратив незабываемым:



Активные игры.



Для улучшения настроения коллег стоит подумать о командных играх: пейнтбол, боулинг, гонки на квадроциклах. Никто не останется равнодушным, так как это отличная возможность выпустить пар.



Квест комнаты.



Отличный вариант для сплочения коллектива, ведь им вместе придется решать головоломки и выполнять все задания.



Культурно-массовое мероприятие



Можно пойти всем коллективом на концерт, в кино или театр. После можно с коллегами подискутировать о впечатлениях от мероприятия.



Спортивные мероприятия .



Отличный вариант для больших компаний. Сотрудников можно разделить на команды. Они будут соревноваться за титул и призы. Это мероприятие поможет поднять настроение и поддержать командный дух людей, которые вместе работают.

Как выбрать тематику корпоратива

Когда руководитель определяется с датой корпоратива, то появляется следующий вопрос о том, что нужен такой праздник, который понравится всему коллективу, а не только отдельным личностям. Прежде всего нужно оценить возрастную категорию сотрудников. Во-вторых, необходимо предположить сколько человек сможет посетить праздник.

Самый лучший и запоминающийся корпоратив получается тогда, когда руководство учитывает все пожелания своих сотрудников. Лучше всего пообщаться с людьми и узнать чего они хотят. При больших разногласия коллектива, руководителю лучше предложить оптимальный вариант, чтобы все остались довольны. Только в этом случае в компании будут отличные отношения.





Автор статьи: Александр Матвеев