Как опубликовать статью в SCOPUS?

Для публикации в известные базы международного уровня, ориентированной на научную категорию людей, важно учитывать несколько основных параметров и характеристик. Статья Scopus – это научная публикация, которая должна индексироваться на этой авторитетной площадке.

Кто имеет желание разместить свою статью в SCOPUS?

Специально отобранный материал, позволяет молодым ученым, будущим кандидатам наук заявить о себе. Эта база научных публикаций рассчитана на таких людей:



Имеющих желание написать свою первую статью на научном английском языке.



Уже публиковались в научных журналах в своей стране.



Хотят выйти на уровень международного масштаба, публиковаться в соответствии с научной коммуникацией.



Свободно владеют английским языком.



Как написать статью?

Первое, что нужно сделать – это определиться с тематикой. Она должна быть актуальной и нести в себе разрешение многих научных проблем практичным путем. Не стоит постоянно выпускать публикации на одну и ту же тему, даже если автор работает в этой специализации.

Нужно выбрать близкую тему к той сфере жизни, в которой можно легко ориентироваться, предоставить исчерпывающие факты и результаты исследования. Кроме этого можно прочесть много других публикаций на эту тематику от других ученых, опубликованных в отечественных журналах.

Когда насущная проблема с выбором темы остается не разрешенной, необходимо найти оптимальное сочетание своего научного подхода, интереса и объединить его с конъюнктурными возможностями других научных работ похожих по профилю.

Кроме того, тема, на которую автор собирается писать, должна быть интересной в первую очередь для него самого. Она обязана увлечь ученого. Именно таким образом он может вдохновленно описать ее в своей публикации. При изучении других публикаций, схожих по структуре и тематике со статьей, которую собирается писать автор для Scopus, должна не содержать популярных ошибок, содержащихся в публикациях на многих авторитетных научных платформах.

Изучить статьи по схожей тематике

Не нужно анализировать публикации, число которых огромное. Это не поможет осознать существующую проблему в этих научных работах и правильно понять пути ее разрешения. Для этого нужно выделить на Science публикации, которые по мнению ученого являются самыми интересными и начать их изучение. Это может быть около 50 статей на английском языке.

Не нужно заострять внимание на диссертациях и различных тезисах. Это «засоряет» мозг автора, повернет его в ошибочном направлении. Для того чтобы начать изучение на международных научных платформах схожих тематик, нужно пройти регистрацию и получит легальный доступ к этим источникам информации.

Также есть еще одна рекомендация – это придерживаться при поиске информации источники, не содержащие кириллицы. Когда нужно будет вставить цитату или сослаться на определенную публикацию, тогда это должна быть статья на английском языке и утвержденная многими научными представителями.

Кроме этого перед написанием публикации научного характера, необходимо проанализировать требования, которые существуют к написанию таких статей и размещения их на научно-кометрических базах. Важно узнать про стандарты платформы Scopus, чтобы написанная статья 100% была опубликованной.

Пишем введение, материалы и методы

Не нужно при написании первой части статьи продемонстрировать свой анализ мировой литературы последних десятилетий. Нужно учитывать, что через публикацию ученый общается со своими единомышленниками и старается, чтобы его правильно поняли. При этом общение происходит на родном языке. Нужно использовать понятный для них слог, современное изучение проблем, которые их волнуют в первую очередь.

Таким образом, можно заинтересовать читатели, и стимулировать его желание углубиться в основу статьи. Введение не должно быть большим. Около 2-3 абзацев – этого будет достаточно.

В основе публикации должен содержаться подобранный метод. Необходимо проводить сравнительные анализы, использовать обработку статьи по установленному методу. Важно описать методы исследовательских работ, предоставить исчерпывающую информацию на двух журнальных листах.





Автор статьи: Александр Матвеев