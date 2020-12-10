Срочная публикация статьи в Scopus

Обязательным условием при защите диссертаций для получения ученых степеней является публикация Scopus в индексируемых научных журналах. Размещение в зарубежной печати будет огромным плюсом, а наличие цитируемости статей в универсальной реферативной базе данных – показатель высокой востребованности.

Добиться подобной публикации довольно непросто. Процедура растянута во времени, требует умелого продвижения, а сама статья должна соответствовать множеству требований.

Реферативная база данных

Первым и самым главным условием является качество написанной статьи. В международных изданиях выдвигаются требования к научному материалу, значительно отличающиеся от критериев ВАК. Нужно учесть, что каждое индексируемое издание может выдвигать набор своих параметров, по которым будут оценивать статью.

Scopus является инструментом для выборки цитируемости научных публикаций. Он индексирует около 25 тысяч изданий разных направлений – медицинского, технического и гуманитарного. А также отслеживает программы конференций и узкопрофильные журналы. Разработчики и создатели позиционируют ресурс как самый полный для поиска научных материалов. Уже в недавнем времени база включала более 50 млн записей публикаций.

Критерии индексируемых изданий

Отбор изданий для включения в базу Scopus проводится по довольно жестким требованиям, и регулярно отслеживается их постоянное выполнение. Те, кто перестал соответствовать, будут исключены из базы данных. Поэтому индексируемые так дорожат сложившимся положением и, в свою очередь, стараются удерживать высокий уровень. Только издания, соответствующие выдвинутым характеристикам, подлежат включению в библиографическую базу:



Наличие у журнала англоязычного названия и версии статей, переведенных на английский, которые могут быть опубликованы параллельно на любом языке.



Регулярность выхода нового выпуска с периодичностью не менее раза в год;



Авторитетность и высокая международная репутация издания.



Члены редакции должны иметь весомый авторитет и довольно частую цитируемость в базе.



Чем больше запросов на издание, тем выше его место в Scopus



Наличие строгого контроля в виде научного рецензирование статей.



Присутствие собственного веб-сайта с англоязычной версией.



Очень сложно восстановиться в базе после исключения, поэтому издания всеми силами стараются не допустить этого.

Процесс публикации статьи

Учитывая такой уровень критериев отбора, ясно, что опубликовать статью в индексируемом Scopus издании сложно. Да и в других международных журналах иных наукометрических баз данных сделать это самостоятельно тяжело. Но попытки и опыт специалистов, которые могут оказать организационную помощь, позволит добиться нужного результата в течение недолгого периода времени. Качественный научный материал статьи должен отвечать следующим параметрам:



грамотность и высокие стандарты:



оригинальность и уникальность исследования;



глубокое знание темы и новаторские авторские наработки;



качественное изложение на английском языке;



точные указания в библиографическом списке, правильной идентификации данных.



Еще одним деликатным моментом является выбор издания для публикации. Нужно внимательно отследить, не было ли оно исключено из наукометрической базы, так как само издание не обязано сообщать об этом автору. Чтобы статья стала цитируемой, она должна быть размещена только в индексируемом издании.

Важным нюансом является время публикации. Заявленный период составляет 4 недели, но на практике процесс может растянуться до полугода. Без вмешательства помощников время будет безвозвратно утеряно. А ведь некоторые научные открытия и новаторства могут быть продублированы в большом мире, и автор лишится научных перспектив.

Цель публикаций

Размещение статей в престижных индексируемых изданиях – это повышение статуса как ученого, доступ к защите диссертаций. А главное – это способ заявить о себе в научном мировом сообществе.

Упростить процесс публикации поможет квалифицированная команда – рекомендует проверенное издание, учтет соответствие статьи требованиям, ускорить обработку запроса, и даст возможность заниматься своей деятельностью, не отрываясь на бюрократические проволочки.





Автор статьи: Александр Матвеев