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Разное


13 июл 10:59

Виды заработка для учителя музыки



Виды заработка для учителя музыки

Учитель музыки – это не просто учитель, а творческая личность, которой нужна реализация. На зарплату простого учителя протянуть тяжело. Поэтому, большинство педагогов ищут себе дополнительный заработок. 


Помимо материального дохода, учитель музыки – это тот же музыкант, ему нужно развиваться, совершенствоваться. Узнать, как заработать учителю музыки можно, посмотрев в интернете вакансии. Или же поспрашивать у знакомых, друзей о вариантах для заработка. 


Музыкальное репетиторство 


Одним из самых прибыльных работ для музыкантов или музыкальных педагогов является репетиторство. Из-за того, что существует много разных музыкальных инструментов, требуются учителя на них. Ведь многим хочется открывать в себе новые таланты и учится чему-то новому. 


Для тех, кто хочет заниматься вокалом тоже требуется преподаватель. Каждый, кто хочет научиться петь, обращается к учителю по вокалу. Некоторым нужны преподаватели с собственным инструментом. Поэтому, если учитель музыки умеет играть на том или ином инструменте, он будет нужен многим. Можно принимать учеников дома у себя или же ездить к ним на дом. 


Очень часто те учителя, что занимаются репетиторством, имеют доход еще больше, чем на основной работе. Главным условием – это не сидеть сложа руки, а искать учеников. Можно дать объявление или уже узнать у знакомых, желающих поучиться у хорошего преподавателя будет много. 


Выступление на праздниках, поздравление


Никакой праздник не обходится без музыки. Поэтому, талантливому учителю музыки можно выступать на всяких корпоративах и праздниках. Существует несколько видов таких выступлений:



  • развлечение гостей весь праздник;

  • поздравление несколькими песнями.


Первый вид довольно-таки сложный, но в то же время и прибыльный. Конкурентов, конечно, много, но если хорошо себя показать, то можно найти постоянных клиентов, которые вдобавок будут советовать всем знакомым. Преимущества всегда отдаются тем артистам, которые умеют себя ярко подать. 


Если музыкант сотрудничает с ивент-агентствами, то его могут отправлять на недолгие выступления. Сейчас модно приглашать музыканта, когда делается предложение. Времени долго не занимает, но дело прибыльное. 


Такой вид заработка будет приносить довольно-таки неплохой доход. Также его можно спокойно совмещать с основной работой. Такая работа будет приносить музыканту и деньги, и удовольствие. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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