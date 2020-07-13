Виды заработка для учителя музыки

Учитель музыки – это не просто учитель, а творческая личность, которой нужна реализация. На зарплату простого учителя протянуть тяжело. Поэтому, большинство педагогов ищут себе дополнительный заработок.

Помимо материального дохода, учитель музыки – это тот же музыкант, ему нужно развиваться, совершенствоваться. Узнать, как заработать учителю музыки можно, посмотрев в интернете вакансии. Или же поспрашивать у знакомых, друзей о вариантах для заработка.

Музыкальное репетиторство

Одним из самых прибыльных работ для музыкантов или музыкальных педагогов является репетиторство. Из-за того, что существует много разных музыкальных инструментов, требуются учителя на них. Ведь многим хочется открывать в себе новые таланты и учится чему-то новому.

Для тех, кто хочет заниматься вокалом тоже требуется преподаватель. Каждый, кто хочет научиться петь, обращается к учителю по вокалу. Некоторым нужны преподаватели с собственным инструментом. Поэтому, если учитель музыки умеет играть на том или ином инструменте, он будет нужен многим. Можно принимать учеников дома у себя или же ездить к ним на дом.

Очень часто те учителя, что занимаются репетиторством, имеют доход еще больше, чем на основной работе. Главным условием – это не сидеть сложа руки, а искать учеников. Можно дать объявление или уже узнать у знакомых, желающих поучиться у хорошего преподавателя будет много.

Выступление на праздниках, поздравление

Никакой праздник не обходится без музыки. Поэтому, талантливому учителю музыки можно выступать на всяких корпоративах и праздниках. Существует несколько видов таких выступлений:



развлечение гостей весь праздник;



поздравление несколькими песнями.



Первый вид довольно-таки сложный, но в то же время и прибыльный. Конкурентов, конечно, много, но если хорошо себя показать, то можно найти постоянных клиентов, которые вдобавок будут советовать всем знакомым. Преимущества всегда отдаются тем артистам, которые умеют себя ярко подать.

Если музыкант сотрудничает с ивент-агентствами, то его могут отправлять на недолгие выступления. Сейчас модно приглашать музыканта, когда делается предложение. Времени долго не занимает, но дело прибыльное.

Такой вид заработка будет приносить довольно-таки неплохой доход. Также его можно спокойно совмещать с основной работой. Такая работа будет приносить музыканту и деньги, и удовольствие.





Автор статьи: Александр Матвеев