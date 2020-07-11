Как выбрать велобагажник для автомобиля

С каждым годом популярность велосипедов растет. Сейчас многие покупают велосипеды для поездок на короткие дистанции. Ведь этот вид транспорта не только полезен для здоровья, а и не наносит вреда окружающей среде. Плюс, езда на велосипеде – хорошее проведенное время на досуге.

Если собирается компания велосипедистов, чтобы поехать куда-то покататься, а ехать на самом велосипеде не вариант, тогда приходится искать кого-то с машиной. Но даже если есть машина, то в нее может поместиться максимум два велосипеда. Это еще ничего, когда компания не большая, а если собирается хотя бы человек 5.

Тогда уже нужно покупать крепления для велосипедов на авто, найти их во всех магазинах, где продаются велосипеды и в интернет-магазинах. Всего их существует несколько видов. Но в каждом есть свои плюсы и недостатки.

Виды велобагажников

Чтобы перевозить велосипеды было удобнее, придумали несколько видов перевозки. Возить можно, как сзади на автомобиле, так и сверху. Всего есть несколько способов:



сзади – на фаркопе;



сзади – на крышке багажника;



сверху – на крыше.



Крепления на фаркопе является самым прочным и безопасным. Такая перевозка велосипедов самая надежная. Но в тоже время, это и самый дорогой вид. Есть варианты, с которыми можно открывать полностью багажник. Ведь эта «полка» отклоняется вся назад.

Этот багажник позволяет возить тяжелые велосипеды. Также такой вид имеет возможность блокировать велосипед, что предотвращает кражу транспорта. На нем часто есть фонари, которые дублируют свет. Также есть место для прикрепления номерного знака, чтобы соблюдать все правила.

Самым дешевым вариантом является перевозка на крышке багажника. Это и самый неудобный способ. Ведь все крепится на резиновые упоры и закрепляется с помощью ремней. Поэтому, ехать на большой скорости не получится. Фиксируется только рама, все остальное может двигаться, что может повредить автомобиль.

Если выбирать крепление на крышу, то нужно брать качественное. Когда плохо закрепили велосипед, то можно навредить не только себе, а и другим участникам движения. Это довольно-таки дешевый вариант, в сравнении с другими.

Цены на велобагажники

Самый дорогой вариант – это крепление с фаркопом, так как нужно покупать и фаркоп. Не сильно отличается по цене крепление на крышу. Если уже брать крепление для автомобиля, то лучше выбирать качественное. Оно будет дороже китайских подделок, но и прослужит долго.





Автор статьи: Александр Матвеев