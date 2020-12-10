Процесс отбора журналов в Web of Science (WoS)

Каждый научный журнал, который публикует материалы, получает определенный показатель их чтения. От того, насколько часто данную информацию цитировали в других источниках, издание получает импакт-форум. Делается это на основе крупнейшей поисковой системы Web of Science (WoS).

Что это за площадка

Не каждый интернет-пользователь знает, что такое wos. Простым языком это поисковая платформа, содержащая научные объекты информационных материалов. Здесь включены данные различных направлений наук. WoS заработал высокий статус. Многие научные сотрудники стремятся попасть в перечень контента на площадке. Для этого подается заявка.

Как стать частью площадки

Площадка включает издания на английском языке, и немного на немецком. Имеет три основных направления наук:



природные (SCIE);



общественные (SS CI);



гуманитарные (AHCI).



Базы объединяют журналы со всего мира. Оценивание каждого издания – это особая процедура.Критерии, которые используются при выведении оценки, действуют на протяжении полувека.

С недавнего времени на площадке WoS образовалась новая база – ESCI. Она охватила области социума и гуманитария. Чтобы журнал имел возможность попасть на площадку Web of Science, следует соответствовать следующему перечню:



быть рецензированным;



соответствовать этике публикаций;



быть на уровне тех требований;



анкета издания пишется на английском языке;



наличие рекомендаций от пользователей WoS.



Экспертная оценка позволяет попасть журналу в одну или несколько баз сервиса. Однако большинство журналов изначально размещаются в ESCI. С течением времени они перемещаются в одну из основных баз. Но это не гарантированное действие. Наряду с этим, издание может подвергнуться перемещению из основной группы во второстепенную, если его информация перестала соответствовать требованиям площадки.

Стоит отметить, что информация из дополнительной базы никогда не дублируется в трех основных. Но при этом не удаляется из нее, если перенесена в одну из трех основных групп. Отбор журналов в ESCI проводится согласно требованиям экспертов. Три основные базы имеют более высокие требования для проверки, отбор остается строго установленной и не меняется.

Процедура проведения отбора

Показатели, которые способствуют выбору экспертной группы, включают:



основы публикаций издания;



содержательный контент (полезный материал);



профессиональный уровень издателей;



показатель востребованности информации.



Действие факторов всегда оценивается в совокупности. Это позволяет определить положительные и отрицательные стороны издания.

Важнейшим показателем для оценки является периодичность издательского срока журнала и его своевременность. После проверки этого показателя, эксперты приступают к оцениванию следующих критериев. Процесс проведения проверки может затянутся. Это объясняется большим объемом поступающих заявок. Кроме установленных норм, есть и приоритетные издания, которые уже включены в дополнительную группу, им попасть в одну из основных баз проще. Главным для таких журналов остается своевременная публикация издания.

Издатель имеет право сделать запрос об уровне оценивания его журнала. Это становится возможным после получения экспертами трех выпусков журнала. Для электронных изданий, которые не делают полноценные выпуски, а пишут статьи, могут запросить оценку по прошествии 9 месяцев.

Оценка журнала ведется на протяжении года после зачисления издания в базу или удаления из нее. В среднем, из общего количества проверяемых контентов, на площадку попадают около 10%. Издания находятся под постоянным контролем качества. Это позволяет говорить о высоком качестве наполнения баз, предоставляющим пользователям платформы научную информацию.

Заключение

Журналы, которые подвергаются анализу, имеют соответствующую тематику. Метрика цитирования применяется только к конкретной тематике, и никогда не пересекаются с другими темами. Самые простые требования к проверке претерпевает дополнительная база ESCI – гуманитарные и социальные науки.





Автор статьи: Александр Матвеев