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Разное


10 дек 17:50

Преимущества размещения статьи на Scopus



Самая популярная в научной среде англоязычная база – это Scopus. Она содержит в себе большое количество научных публикаций чем на других аналогичных платформах. Благодаря этому сервису ученые могут найти статьи, помогающие им в их исследованиях. Также есть возможность совершенствовать свои знания в различных сферах науки. Опубликованная статья Scopus поможет получить известность молодым и неизвестным ученым, представить результаты своего труда.


В базе Scopus находится большое число интересных научных трудов от известных профессоров. Таким способом можно получить необходимую информацию, закончить дипломную работу, продвинуться в своих познаниях намного вперед.


Почему стоит выбрать Scopus для публикации? 


На платформе Скопус имеется большой выбор различных научных журналов, каждый ученый может выбрать один из них для своих публикаций. При этом он в обязательном порядке сможет опубликовать свою статью, если будет придерживаться определенных правил при написании.


Преимущества публикации на Scopus:



  • Рецензии от знаменитых иностранных экспертов. При публикации автор должен пройти важное рецензирование его исследований и предоставленных фактов. Это поможет сделать работу лучше, публикация станет качественной и будет иметь законченный, понятный для большинства вид.

  • Придерживание этических норм. Этот нюанс имеет обязательное взаимодействие редактора и автора. Важно придерживаться этике и соответствовать ей.

  • Сотрудничество с международными специалистами. Можно получить признание в мире, начать сотрудничать с разными научными организациями, получить международный статус.

  • Личный кабинет. Каждый автор после одобрения публикации, ее рецензирования и печать на научной платформе, получает свой личный кабинет. Он может следить в нем за реакцией читателей на свою статью, узнавать об отзывах и комментариях других научных экспертов. Это поможет ему развиваться и понять, какие тематики лучше использоваться для своих будущих работ.


Преимущества размещения статьи на Scopus

Как вести переписку с редактором и рецензентом?


В научном мире рецензент важное лицо, которое дает положительный ответ на публикацию в журналах. Он тратит на это свое время и помогает сделать статью совершенной. Письмо для этого лица должно быть составленным по всем нормам и стандартам. Важно поблагодарить его за то, что он потратил свое личное время на переделку текста.


Не стоит игнорировать указания рецензента. Особенно это касается молодых ученых, которые только начинают публиковаться. В обязательном порядке следует исправить ошибку, на которую указал этот субъект. Замечаний может быть много. Пусть это не пугает автора.


Как написать статью?


Для написания релевантной публикации важно придерживаться несколько рекомендаций:



  • Хорошо знать английский язык;

  • Иметь свое правильное мнение на некоторые научные доктрины;

  • Писать грамотно, понятным для коллег языком;

  • До написания изучить много аналогичных работ, найти ошибки в их изъяснениях и исследованиях;

  • Придерживаться правильной структуры написания;

  • Подготовить тему, актуальную и интересную многим ученым.


Как подготовить тему, структуру статьи?


Этот вопрос очень важный. От темы зависит успешность автора, его признание. При выборе тематики стоит учитывать свое знание этой проблемы в научном мире и найти практическое ее разрешения. Таким способом можно правильно доставить свои мысли и изыскания до других ученых, разъяснить им в понятной форме те цели, к которым нужно стремиться каждому научному работнику. Тематика не должна быть «заезженной», но в то же время она должна заинтересовать других ученых. 


Введение обязано вовлекать читателя в суть проблемы. Оно не должно быть большим – 3 абзаца позволит ознакомиться с обсуждаемой темой вкратце. После этого идет «тело» публикации и выводы. Важно чтобы основа статьи была достаточно обширная и наполненная результатами исследования, подтвержденной фактами и научными подтверждениями. В итоговой части стоит подтвердить, что практичное решение проблемы возможно и объяснить его суть. Также в публикации должны присутствовать цитаты и ссылки на другие научные работы на английском языке.





Автор статьи: Александр Матвеев




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