Как найти оптовых поставщиков в Китае

Как правильно искать продукцию, чтобы находить выгодные предложения? Чтобы купить товары оптом из Китая, не нужно быть экспертом в международной торговле или разбираться в логистике и таможенных процессах. На сегодняшний день комфортней работать с надежным посредником, который помогает клиентам в организации закупок необходимых товаров. Как правило, такие посредники располагаются в городе Гуанчжоу поближе к производителям, чтобы обрабатывать заказы как можно быстрее и снизить стоимость доставки продукции.

Популярные оптовые площадки

Китай — мировой лидер в производстве миллионов категорий товаров. Это огромная фабрика с широчайшим выбором продукции на любые нужды потребителей. Для покупателей в розницу есть удобные приложения, например Алиекспресс. Но для оптовых покупателей такие площадки не подходят из-за своих цен. Оптовики отдают предпочтения торговым гигантам, таким как ТаоБао и 1688.

Для избежания мошенничества необходимо перепроверять производителей, так как можно попасть на нереальных продавцов и остаться без своего заказа. Можно ознакомиться с рейтингами компании в интернете, а можно запросить все документы и убедиться, что компания официально представлена на рынке и не первые день предоставляет услуги. Часто предпочитают сотрудничество с проверенными посредниками, которые могут даже устроить экскурсию на фабрику Китая с целью процессов производства и наличия сырья. Кстати, заказать образец продукции отличная возможность перепроверить качество будущих поставок, что часто практикуется по желанию заказчика.

Как оформлять заказ

Китайские поставщики с уважением относятся к общению на их родном языке и могут даже пойти на уступки, а коммуникация будет проходить быстрее. Они также владеют английским, но такого детального общения не выйдет, а многие нюансы останутся незамеченными. Заказывая на сайте https://yarlan.com/, за клиента всю коммуникацию будут вести специалисты с десятилетним опытом в посредничестве. Общение проходит на родном языке, а с заказчиками на русском. Процесс заявки на покупку товара максимально простой:



заполнить бланк заказа;



оплатить сумму, которую подсчитывает посредник с учетом процента на услуги;



осуществление покупки партии заказанного товара;



проверка качества и целостности товара, его упаковка;



отправка продукции заказчику.





Стоимость и расчет услуг максимально прозрачны и всегда указываются на сайтах посредников. Доставка осуществляется во все города России, а также в Украину, Казахстан, Беларусь и Киргизию. Обратившись к профессионалам, можно получить услуги по сопровождению в шопинге. Клиента встречают в аэропорту, бронируют отель, предоставляют переводчиков и помогают с поиском поставщиком, процессом закупки, подготовки отгрузочных документов.





Автор статьи: Александр Матвеев