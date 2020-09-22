Нужен опт детской одежды из Китая, обратитесь в Коптом

Для оптовых агентов, менеджеров по закупкам, владельцев бутиков, магазинов детской одежды и интернет-магазинов есть хорошая новость — на просторах всемирной сети существует торговая площадка, которая осуществляет оптовые поставки одежды и обуви для детей. В магазине Коптом продается детская одежда оптом напрямую из Китая, где можно заказывать любые объемы не только тем, кто продает, но и родителям. Приобретать одежду могут жители России, в частности Москвы и СПб, Казахстана, Украины, Киргизии и Беларуси.

Почему детскую одежду и обувь лучше покупать оптом?

Все чаще родители обращаются в оптовые магазины, которые осуществляют продажу детской одежды и обуви по таким причинам:



Ребенку, особенно маленькому, нужно много одежды, так как часто приходится ее менять.





Низкие цены. Давно известно, что товары из Китая https://coptom.com/ значительно дешевле, чем из других стран, при этом не менее качественные.





Внушительный ассортимент. В магазине Коптом ассортимент коллекции детской одежды и обуви поражает воображение, к тому же постоянно обновляется.





За одну покупку можно запастись оптимальным набором необходимых детских вещей.





Родители знают, как трудно найти детские вещи, особенно на ребенка дошкольного и школьного возраста, поэтому покупают сразу несколько комплектов одежды и обуви, чтобы обеспечить малыша на некоторое время.





Дети быстро растут, дорого часто покупать одежду поштучно. Значительно удобнее и дешевле брать оптовые партии.

Ассортимент и как заказать одежду или обувь

В данном интернет-магазине широкий ассортимент товара, всегда в наличии:



костюмы для обоих полов,





свитеры,





верхняя одежда (куртки, пальто, комбинезоны),





пижамы





свитеры,





брюки,





сезонная и демисезонная обувь.





Также можно приобрести футболки и рубашки для мальчиков.

Сделать заказ в магазине возможно двумя способами:



Выбрать понравившийся товар и добавить в корзину. Затем подтвердить заказ. После на электронный адрес придет письмо с информацией о том, как осуществить оплату и выбрать доставку.



В альбоме выбрать товар, и заполнить бланк. Сотрудники помогут рассчитать стоимость и предоставят варианты платежных систем для разных стран.





После того как товар будет оплачен, он надежно упаковывается и отправляется по адресу службой доставки.

Преимущества сотрудничества с интернет-магазином Коптом

Кроме того, что в данной торговой точке всегда можно заказать необходимую детскую одежду и обувь, существуют и другие положительные стороны сотрудничества с ним:



Самые низкие цены. Один из вопросов, который важен для любого родителя — стоимость детской одежды. Детям необходимо много одежды по причине того, что они очень активные и вещи практически «горят», а тратить большие деньги на одну только одежду и обувь не рационально. Поэтому оптовые поставки из Китая решают сразу несколько проблем — стоимость и количество.





Быстрое оформление и доставка. Несмотря на то, что международная доставка осуществляется не очень быстро, в магазине Коптом все происходит в максимально сжатые сроки. Быстро проходит оформление, оплата и отправка по адресу.



Регулярное обновление ассортимента. Дети тоже любят модную одежду. Регулярное обновление ассортимента дает возможность приобретать ультрамодные вещи и радовать отпрысков.





Опт детской одежды напрямую из Китая дает возможность обеспечить ребенка всем необходимым не на один сезон, за небольшую плату.





Автор статьи: Александр Матвеев