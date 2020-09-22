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22 сен 01:58

Нужен опт детской одежды из Китая, обратитесь в Коптом



Для оптовых агентов, менеджеров по закупкам, владельцев бутиков, магазинов детской одежды и интернет-магазинов есть хорошая новость — на просторах всемирной сети существует торговая площадка, которая осуществляет оптовые поставки одежды и обуви для детей. В магазине Коптом продается детская одежда оптом напрямую из Китая, где можно заказывать любые объемы не только тем, кто продает, но и родителям. Приобретать одежду могут жители России, в частности Москвы и СПб, Казахстана, Украины, Киргизии и Беларуси.


Нужен опт детской одежды из Китая, обратитесь в Коптом


Почему детскую одежду и обувь лучше покупать оптом?


Все чаще родители обращаются в оптовые магазины, которые осуществляют продажу детской одежды и обуви по таким причинам:



  • Ребенку, особенно маленькому, нужно много одежды, так как часто приходится ее менять.



  • Низкие цены. Давно известно, что товары из Китая https://coptom.com/ значительно дешевле, чем из других стран, при этом не менее качественные.



  • Внушительный ассортимент. В магазине Коптом ассортимент коллекции детской одежды и обуви поражает воображение, к тому же постоянно обновляется.



  • За одну покупку можно запастись оптимальным набором необходимых детских вещей.



  • Родители знают, как трудно найти детские вещи, особенно на ребенка дошкольного и школьного возраста, поэтому покупают сразу несколько комплектов одежды и обуви, чтобы обеспечить малыша на некоторое время.



Дети быстро растут, дорого часто покупать одежду поштучно. Значительно удобнее и дешевле брать оптовые партии.


Ассортимент и как заказать одежду или обувь


В данном интернет-магазине широкий ассортимент товара, всегда в наличии:



  • костюмы для обоих полов,



  • свитеры,



  • верхняя одежда (куртки, пальто, комбинезоны),



  • пижамы



  • свитеры,



  • брюки,



  • сезонная и демисезонная обувь.



Также можно приобрести футболки и рубашки для мальчиков. 


Сделать заказ в магазине возможно двумя способами:



  1. Выбрать понравившийся товар и добавить в корзину. Затем подтвердить заказ. После на электронный адрес придет письмо с информацией о том, как осуществить оплату и выбрать доставку.



  2. В альбоме выбрать товар, и заполнить бланк. Сотрудники помогут рассчитать стоимость и предоставят варианты платежных систем для разных стран.




После того как товар будет оплачен, он надежно упаковывается и отправляется по адресу службой доставки.



Преимущества сотрудничества с интернет-магазином Коптом


Кроме того, что в данной торговой точке всегда можно заказать необходимую детскую одежду и обувь, существуют и другие положительные стороны сотрудничества с ним:



  • Самые низкие цены. Один из вопросов, который важен для любого родителя — стоимость детской одежды. Детям необходимо много одежды по причине того, что они очень активные и вещи практически «горят», а тратить большие деньги на одну только одежду и обувь не рационально. Поэтому оптовые поставки из Китая решают сразу несколько проблем — стоимость и количество.



  • Быстрое оформление и доставка. Несмотря на то, что международная доставка осуществляется не очень быстро, в магазине Коптом все происходит в максимально сжатые сроки. Быстро проходит оформление, оплата и отправка по адресу.



    • Регулярное обновление ассортимента. Дети тоже любят модную одежду. Регулярное обновление ассортимента дает возможность приобретать ультрамодные вещи и радовать отпрысков.




Опт детской одежды напрямую из Китая дает возможность обеспечить ребенка всем необходимым не на один сезон, за небольшую плату. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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