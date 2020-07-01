Уникальному сотрудничеству быть: бренд GAP и рэп-исполнитель Канье Уэст подписали контракт на 10 лет





Американский исполнитель Канье Уэст официально подписал соглашение с производителем одежды GAP, срок действия которого составляет десять лет. По условиям контракта компания GAP будет производить коллекцию одежды бренда Yeezy, который принадлежит рэперу. Дебют сотрудничества запланирован на 2021 год: фанаты музыканта смогут приобрести в магазинах базовую мужскую, женскую и детскую одежду.После того, как соглашение между сторонами было подписано, стоимость акций организации GAP увеличилась на 42%. Такие параметры выглядят существенными, особенно после снижения, вызванного ковид-19. Канье Уэст также сотрудничает с Adidas по производству авторской брендированной одежды.Автор статьи: Александр Матвеев