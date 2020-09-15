Разное
15 сен 00:42
Четыре лучшие страны ближнего зарубежья для покупки жилья
Жилье за рубежом преимущественно пока что у нас покупается в большей степени по причинам поддержания престижа. Также оно играет роль «опорной базы» при деловых или туристических поездках за границу, если они происходят часто. Если значительная часть работы человека тесно связана с какой-то одной страной или регионом, то купить там жилье имеет смысл. В любом случае покупка жилья для проживания на длительное время подразумевает изучение не столько рынка жилья разных стран, сколько условий жизни, поведения людей и общей атмосферы. Если же жилье покупается с инвестиционными целями, для работы и т.п., то тут уже можно оценивать другие его качества.
1. Турция – тут следует отметить, что в данной стране более чем привлекательная недвижимость. И причин для этого довольно много. Во-первых, развитый туристический и инвестиционный рынок жилья, на котором уже больше двадцати лет очень активно работают европейские компании. То есть, с одной стороны, тут высокое качество строительства и местных компаний. Турецкие строительные фирмы широко используются в Европе, как для возведения технических объектов, так и обычного, а также элитного сегмента жилья. А европейские фирмы активно строят жилье в Турции – потому что его массово скупают европейцы преклонного возраста. Хороший застройщик в Турции по ссылке https://yektahomes.ru/, на сайте подробнее.
2. Великобритания – кроме высокого качества жилья и очень высокого качества жизни в стране в целом. Главной причиной покупки, как правило, является деловая активность в данном районе. То есть, если человек много и часто работает с Европейским Союзом или с Британией, то понятно, что выбор покупки однозначен. В Великобритании покупка недвижимости может вызывать больше проблем, чем в других странах, зато она и даст тоже намного больше. В первую очередь, доступ к крупнейшему после Нью-Йорка деловому центру и его возможностям.
3. Германия. Самая безопасная страна ЕС, а значит, и всего мира в целом, за исключением, может быть, Японии. Идеально организованная, чистая, невероятно зажиточная страна, с очень привлекательным типом поведения людей. Купить жилье проще, чем в Англии, но есть и свои сложности, связанные с оформлением документов. Очень хороша для того, чтобы просто жить, а не работать. Кроме того, примерно такую же картину можно увидеть и в Австрии – страны очень похожи.
4. Хорватия/Черногория. Развивающиеся и стремительно набирающие силу курортные страны, которые еще не выбрали всю глубину своего возможного потенциала. В первую очередь, жилье здесь интересно не только в качестве «курортного», но даже в большей степени – как важная инвестиция. Нынешняя недвижимость этих странах через несколько лет может стоить на 60 – 80% больше, чем сейчас.
Автор статьи: Александр Матвеев
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