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14 июн 03:17

Паста для шугаринга



Паста для шугаринга

Шугаринг — это метод депиляции при помощи сахарной пасты. Он поможет избавиться от нежелательных волосков любых типов. Подробнее о выборе пасты для шугаринга можно узнать на сайте http://www.0432.ua/list/231640, где есть вся необходимая информация.


Виды пасты


Есть несколько видов таких паст:



  • Ультрамягкая. Этот вид пасты имеет цвет и консистенцию, которая похожая на мед.

  • Мягкая. Она идеально подходит для работы в хорошо кондиционируемых помещениях. Отличный вариант для удаления тонких и умеренно жестких волосков. Используется для людей, у которых чувствительная кожа.

  • Средняя. С ее помощью можно удалять волосы любого типа на разных участках тела. По структуре напоминает желе. 

  • Плотная. Эта паста для шугаринга имеет густую консистенцию, поэтому перед использованием требует разогрева. Применяется для удаления всех типов волос. Имеет естественный карамельный запах.

  • Очень плотная. Применяется для удаления волосков с наиболее влажных участков тела: зона бикини или подмышки. Также используется для очень жестких волос.


У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Специалист сам выбирает, с каким материалом будет работать.


Преимущества


Достоинствами использования паст для шугаринга в ходе процедуры можно считать:



  • Минимум дискомфорта. Волоски удаляются сразу с небольших участков тела, а не по одному, поэтому процедура проходит быстро, а это минимизирует дискомфорт.

  • Доступность. Такую услугу оказывают практически все салоны красоты, но пасту можно использовать и дома.

  • Нет раздражения. Он почти не травмирует кожу и исключает вероятность сильного раздражения.

  • Натуральность. Большинство средств для шугаринга содержат только сахар и водную основу.

  • Длительный эффект. Может составлять от трех до шести недель. При регулярном повторении этой процедуры эффект сохраняется дольше.

  • Отсутствие аллергических реакций. Состав пасты — натуральный, поэтому она не вызывает у людей реакции непереносимости.

  • Экономичность. Услуга стоит дешевле многих других методов удаления нежелательных волосков. Одной банки такой пасты хватает, в среднем, на сорок процедур.

  • Минимальный список противопоказаний. 


Таким способом удаляют волосы любой толщины, длины и жесткости. Можно эффективно удалить даже вросшие волосы. Качество процедуры зависит от правильного выбора пасты. Во время покупки любого типа пасты, обязательно проверьте ее состав. В ней не должно быть консервантов и искусственных ароматизаторов.





Автор статьи: Александр Матвеев




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