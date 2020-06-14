Шугаринг — это метод депиляции при помощи сахарной пасты. Он поможет избавиться от нежелательных волосков любых типов. Подробнее о выборе пасты для шугаринга можно узнать на сайте http://www.0432.ua/list/231640, где есть вся необходимая информация.

Виды пасты

Есть несколько видов таких паст:



Ультрамягкая. Этот вид пасты имеет цвет и консистенцию, которая похожая на мед.



Мягкая. Она идеально подходит для работы в хорошо кондиционируемых помещениях. Отличный вариант для удаления тонких и умеренно жестких волосков. Используется для людей, у которых чувствительная кожа.



Средняя. С ее помощью можно удалять волосы любого типа на разных участках тела. По структуре напоминает желе.



Плотная. Эта паста для шугаринга имеет густую консистенцию, поэтому перед использованием требует разогрева. Применяется для удаления всех типов волос. Имеет естественный карамельный запах.



Очень плотная. Применяется для удаления волосков с наиболее влажных участков тела: зона бикини или подмышки. Также используется для очень жестких волос.



У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Специалист сам выбирает, с каким материалом будет работать.

Преимущества

Достоинствами использования паст для шугаринга в ходе процедуры можно считать:



Минимум дискомфорта. Волоски удаляются сразу с небольших участков тела, а не по одному, поэтому процедура проходит быстро, а это минимизирует дискомфорт.



Доступность. Такую услугу оказывают практически все салоны красоты, но пасту можно использовать и дома.



Нет раздражения. Он почти не травмирует кожу и исключает вероятность сильного раздражения.



Натуральность. Большинство средств для шугаринга содержат только сахар и водную основу.



Длительный эффект. Может составлять от трех до шести недель. При регулярном повторении этой процедуры эффект сохраняется дольше.



Отсутствие аллергических реакций. Состав пасты — натуральный, поэтому она не вызывает у людей реакции непереносимости.



Экономичность. Услуга стоит дешевле многих других методов удаления нежелательных волосков. Одной банки такой пасты хватает, в среднем, на сорок процедур.



Минимальный список противопоказаний.



Таким способом удаляют волосы любой толщины, длины и жесткости. Можно эффективно удалить даже вросшие волосы. Качество процедуры зависит от правильного выбора пасты. Во время покупки любого типа пасты, обязательно проверьте ее состав. В ней не должно быть консервантов и искусственных ароматизаторов.





Автор статьи: Александр Матвеев