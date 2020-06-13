Настоящие новости и новости провластных СМИ

Каждый день приходится сталкиваться с каким-то выбором. Даже в мелочах. Уважать выбор других не всегда получается, но и этому нужно научиться. Кого-то устраивает слышать и вникать в то, что ему хотелось бы слышать, даже если это не всегда является правдой. Новости СМИ сегодня — это в основном внушение другим того, чего на самом деле нет. Большая часть населения страны слушают и верят тем, кто хочет, чтобы играли по его правилам, не думая о последствиях. Актуальные, правдивые вести, http://kh-news.net/press-relizy/item/3335-djm-2000-%E2%80%93-moshhnaja-funkcionalnaja-model-mikshernogo-pulta.html большая редкость, важно чтобы сторонников именно настоящих событий и ситуаций стало больше.

Разница между независимыми и оппозиционными СМИ

Дискриминация существовала во все времена, но нынешнее время не что иное, как постоянные провокации граждан на совершение необдуманных поступков. В основном пестрят одни и те же заголовки о политике, войне, вирусе, смерти…и ничего нового. Каждому жителю просто внушают, что он должен, чего не должен делать. Во что верить, а во что нет. Никто просто не уважает выбор своих соотечественников, не один из чиновников и вышестоящих органов.

Правда важнее всего

К сожалению, многие просто идут на поводу у коррумпированных СМИ, которые оповещают не то, что есть на самом деле, а то, что им сказали и за что заплатили. Но хорошо, что есть и те, которые еще не опустили рук и борются за истинное, настоящее, которого достаточно на самом деле. Просто многие упорно пытаются закрывать глаза на происходящее и не хотят разобраться. И зря. Правда всегда за большинством.

Но страх…именно страх сковывает руки и разум, из-за этого именно большинство бездействуют, соглашаясь на все те ярлыки, которые вешают на них теперешние СМИ. Основная разница между независимыми новостными компаниями и купленными каналами заключается:



спонсирование на личные средства, а не госбюджета или чиновников;



независимое мнение и правдивые данные событий и новостей;



публикация и вещание комментариев и жалоб настоящих людей, а не актеров и купленных персонажей.



Главное — мораль и правда, которую так все бояться. Большинство из людей. Но за правдой сила, и рано или поздно это сыграет свою роль для каждого.

Новостные традиционные каналы покупают одни чиновники у других, транслируя события в выгодном свете для нового владельца, который манипулирует сознанием и страхом





Автор статьи: Александр Матвеев