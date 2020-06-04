Полимерные кабельные колодцы связи

Кабельный колодец связи (ККС) — представляет собой составную часть кабельной канализации связи, которая предназначена для упрощения процессов затягивания, монтажа и осмотра кабелей под землей. В частности, колодцы строят на расстоянии 150-200 м один от другого. Форма может быть различной. На всех изделиях имеется типовая маркировка, в которой описан тип конструкции, ее размер и способ изготовления. Больше всего распространены пластиковые (полимерные) колодцы, имеющие достаточно преимуществ.

Технические характеристики

Колодцы изготавливаются из высококачественного материала, а именно полиэтилена низкого давления. Кроме этого, колодец пластиковый для кабеля имеет индивидуальные особенности:



герметичность, устойчивость к действию грунтовых вод;



коррозийная и химическая стойкость;





скорость монтажа;



продолжительность срок службы;



экологичность безопасность;



легкость монтажа;



малый вес;



разнообразность типоразмеров.



Пластиковые колодцы — довольно востребованный продукт, так как требует минимальных затрат и легко устанавливается. Системы коммуникаций надежно защищены.

Полимерные колодцы абсолютно герметичны, не требуют дополнительной герметизации. Срок их службы составляет 50 лет. На протяжении этого времени при использовании по инструкции не потребуются дополнительные затраты. Масса пластикового колодца меньше 100 кг, что в два раза меньше массы аналогичного железобетонного колодца. С установкой данной конструкции справятся 2 человека.

Места для использования

Пластиковые кабельные колодцы не несут вреда окружающей среде, чаще всего используются в двух случаях:



под дорогами и тротуарами;



под газонами.



В основном, полиэтиленовые колодцы применяют в реконструкции кабельной канализации, строительстве, также при прокладке локальных и магистральных электросетей. Колодцы отличаются размерами. Малые колодцы изготавливаются для того, чтобы иметь доступ к коммуникациям с поверхности земли. Большие колодцы — для помещения различного оборудования, запасов кабелей и прочее. Полимерные колодцы готовы к установке, сборка материалов не требуется. В колодцы могут быть дополнительно установлены лестница, клапан и системы автоматического пожаротушения.





Автор статьи: Александр Матвеев