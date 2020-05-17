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17 май 23:21

Трубопроводная арматура: особенности и назначение виброкомпенсатора



Трубопроводная арматура: особенности и назначение виброкомпенсатора

Виброкомпенсаторы de-arm.ru — это детали из категории трубопроводной арматуры. Применяются для монтажа газовой линии, создания системы водоснабжения, вентиляционной системы, нефтепровода и т.д. Основная функциональная особенность виброкомпенсатора — уменьшение шума, снижение до самых низких частот, поглощение вибрации, увеличение срока службы систем трубопровода. 


Область использования


Компенсатор помимо своей основной функции, также выступает в качестве предохранителя. Не дает трубам разрушаться, сжиматься или расширяться. Передача жидкости, как известно, производится под определенным давлением и температурой, при перепадах возможны утечки, повреждение целостности системы и появление разрывов. Компенсатор позволяет этого всего избежать, так как нагрузку всю принимает на себя. Гидроудары, которые появляются при передаче энергии также отдают всю силу на вибровставку. Поэтому эта деталь быстрее разрушается и требует замены. 


Деталь также компенсирует поперечное или продольное смещение, позволяет заменить изгибающие части. Особенно актуально в тех случаях, где не соответствует ось трубопровода. Обычно, компенсатор устанавливается на гальванической развязке трубопроводной системы. Специально для того, чтобы предотвратить процесс ржавления в ходе вступления во взаимодействие материала из которого сделан трубопровод и перекачиваемого вещества. 


Особенности


Перед тем как купить вибродеталь, нужно узнать его технические параметры. Учесть такие параметры, как:



  • рабочая температура;

  • давление перекачиваемой жидкости;

  • химическая активность.


В свою очередь детали делятся на три большие категории:



  • фланцевые (производятся из стали, создаются с целью поглощения колебаний, которые создаются насосными станциями,компрессорными установками и гидрофорами); 

  • муфтовые (изготавливаются из твердой резины, могут вступать в рабочую среду, где присутствуют химические реагенты, могут транспортировать не только сжатый воздух, но и морскую воду, а также щелочи); 

  • под сварку (не требуется использование дополнительных прокладок и уплотнительных колец, деталь сваривается и хорошо сопротивляется гидроударам). 


Выбор виброкомпенсатора должен производиться с учетом перекачиваемой среды и диаметра труб, также нужно знать рабочую температуру и давление. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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