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10 фев 15:51

Где найти оригинальный подарок



В преддверии праздников ответственный человек начинает ломать голову и обивать пороги магазинов в поисках подарков, которые бы точно подошли и выразили бы чувства, которые дарящий испытывает. Банальные вещи уже изжили себя, а вот что-то оригинальное, преподнесенное в качестве подарка, это как раз нужный вариант. Единственный и главный вопрос – что оригинальное подарить и где найти такую вещь?


Поиск оригинальных подарков


Где найти оригинальный подарок

Ответ не так уж сложен - интернет-магазин Moi-Tvoi.ru поможет подобрать достойный презент для любого торжества. Интересный, разнообразный и качественный ассортимент представлен в виде более 80 тысяч товаров и море идей для создания уютного дома и красивых нужных подарков. И он еженедельно пополняется разнообразными новинками.


Очень много категорий товара представлено в магазине, но особенно хотелось бы выделить подарки, которые станут актуальными в День Святого Валентина, а именно:



  • Статуэтки парочек –  на выбор представлены как человеческие фигурки, так и фигурки ангелов, животных и тому подобное.

  • Музыкальные статуэтки.

  • Керамические и фарфоровые цветы и букеты.

  • Тематическая посуда – бокалы, тарелки, чашки и тому подобное.

  • Картины.

  • Шкатулки.


Такие подарки не оставят никого равнодушными, они поразят до глубины души своей оригинальностью и красочностью.


Ценителям искусства


Ценителям искусства также представлены коллекции разнообразного товара, расписанного или выполненного в стилях художников:



  • Огюста Родена.

  • Клода Моне.

  • Леонардо Да Винчи.

  • Микеланджело Буонарроти.

  • Коллекция Климт.

  • Иеронима Босха.


В больших коллекциях можно найти как репродукции картин и статуй, так и фрагменты персонажей, которые были написаны на картине, но умельцы воссоздали их в статуэтках. 


Что касается самого обслуживания магазина – то больших плюшек заказчику не найти, так как интернет площадка еженедельно проводит акции и распродажи, а процент скидок вырастает аж до 70. Стоит только дождаться стоящего предложения и приобрести оригинальную вещь на подарок или себе в коллекцию. Постоянным клиентам всегда предоставляется скидка в 15%. А навигация сайта достаточно проста и удобна, так что заказчик без труда может отыскать в море товара именно то, что искал, а если и это у него не получиться, то поддержка сайта с радостью сможет ему помочь.





Автор статьи: Александр Матвеев




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