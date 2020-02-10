Где найти оригинальный подарок
В преддверии праздников ответственный человек начинает ломать голову и обивать пороги магазинов в поисках подарков, которые бы точно подошли и выразили бы чувства, которые дарящий испытывает. Банальные вещи уже изжили себя, а вот что-то оригинальное, преподнесенное в качестве подарка, это как раз нужный вариант. Единственный и главный вопрос – что оригинальное подарить и где найти такую вещь?
Поиск оригинальных подарков
Ответ не так уж сложен - интернет-магазин Moi-Tvoi.ru поможет подобрать достойный презент для любого торжества. Интересный, разнообразный и качественный ассортимент представлен в виде более 80 тысяч товаров и море идей для создания уютного дома и красивых нужных подарков. И он еженедельно пополняется разнообразными новинками.
Очень много категорий товара представлено в магазине, но особенно хотелось бы выделить подарки, которые станут актуальными в День Святого Валентина, а именно:
- Статуэтки парочек – на выбор представлены как человеческие фигурки, так и фигурки ангелов, животных и тому подобное.
- Музыкальные статуэтки.
- Керамические и фарфоровые цветы и букеты.
- Тематическая посуда – бокалы, тарелки, чашки и тому подобное.
- Картины.
- Шкатулки.
Такие подарки не оставят никого равнодушными, они поразят до глубины души своей оригинальностью и красочностью.
Ценителям искусства
Ценителям искусства также представлены коллекции разнообразного товара, расписанного или выполненного в стилях художников:
- Огюста Родена.
- Клода Моне.
- Леонардо Да Винчи.
- Микеланджело Буонарроти.
- Коллекция Климт.
- Иеронима Босха.
В больших коллекциях можно найти как репродукции картин и статуй, так и фрагменты персонажей, которые были написаны на картине, но умельцы воссоздали их в статуэтках.
Что касается самого обслуживания магазина – то больших плюшек заказчику не найти, так как интернет площадка еженедельно проводит акции и распродажи, а процент скидок вырастает аж до 70. Стоит только дождаться стоящего предложения и приобрести оригинальную вещь на подарок или себе в коллекцию. Постоянным клиентам всегда предоставляется скидка в 15%. А навигация сайта достаточно проста и удобна, так что заказчик без труда может отыскать в море товара именно то, что искал, а если и это у него не получиться, то поддержка сайта с радостью сможет ему помочь.
Автор статьи: Александр Матвеев