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17 янв 01:35

Как сделать праздник с помощью цветов



Как сделать праздник с помощью цветов

У большинства людей праздник ассоциируется с красивой одеждой, воздушными шариками, цветами и подарками. Именно цветы присутствуют всегда, и позволяют сделать любое торжество ярче. Их можно использовать в качестве подарка и в качестве украшения помещения. Заказать корзинку, букет или необычную композицию цветов можно на сайте cvetyvalmaty.kz, где представлен широкий ассортимент.


Как сделать сюрприз близкому человеку


Удивить и порадовать близкого или любимого человека можно, отправив букет цветов на работу или домой. Вложите туда записочку, чтобы сделать сюрприз еще приятнее. Также сейчас всё больше популярно покупать девушкам корзинки или коробочки с цветами. Они стоят дольше, чем обычные букеты, легко вписываются в любой интерьер, дарят приятный аромат и делают помещение свежим и ярким в любое время года.


Дизайнеры и флористы создали массу необычных вариантов для подарков:



  • конверты любви;

  • фирменные упаковки;

  • плетеные корзины;

  • цветы в коробочках;

  • композиция из маленьких цветочков с макаронсами (пирожные).


Любой из этих вариантов порадует любимую девушку, сестру, подругу или маму. Большой выбор самих цветов позволит сделать композицию яркой – в одном цвете или в нескольких.


Необычные варианты использования цветов


Цветы – это часть природы, и чтобы многие не говорили о том, что лучше любоваться ими вживую, но иметь дома такое украшение хочется каждому. Цветы выращивают на специальных полях и в теплицах, а потому у природы не отбирают ничего. Красота и аромат предназначаются специально для людей. Букет или коробка с цветами – не единственный способ удивить.


Можно заказать весенний венок (для празднования Ивана Купала или на тематическую вечеринку), приобрести небольшие букетики и расставить их по квартире. Если речь идёт об украшении помещения к празднику, то особой популярностью пользуются цветы в длинных горшках, которые устанавливаются на столе. Также можно украсить колонны и стены сплетениями из цветов. Букеты в вазах, а также душистая красота на жардиньерках способны озарить любое помещение.


Цветы делают большие залы уютнее, дарят тепло и радость. Они подарят хорошее настроение даже в самый пасмурный день. Поэтому, если не знаете, что подарить или как украсить помещение к празднику, выбирайте цветы.





Автор статьи: Александр Матвеев




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