Автомобильный транспорт сегодня является одним из самых распространенных и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – это довольно часто встречающееся явление на дорогах. ДТП бывают разной тяжести и не всегда водители могут договориться между собой или составить Европротокол. Очень часто случается так, что в процессе оформления ДТП возникают различные сложности и нюансы, в которых можно разобраться только благодаря опытному специалисту. Таким специалистом выступает юрист по дорожно-транспортным происшествиям. Автоюрист оперативно может оценить случившуюся ситуацию на дороге, посоветует как действовать дальше и какие правильные шаги предпринимать.

Почему не обойтись без юриста по ДТП

После того, как случилось ДТП, желательным будет сразу связаться с юристом, для того, чтобы он смог приехать на место происшествия раньше сотрудников Госавтоинспекции. Юрист сразу оценит ситуацию и проконтролирует следующие моменты:



в протокол должны быть внесены все детали ДТП;



как сотрудники Госавтоинспекции внесут данные об опросе свидетелей, и в случае необходимости юрист сам может провести опрос и сверить данные;



как произведен осмотр места происшествия и составление схемы ДТП;



правильность и полноту составления протокола, наличие всех необходимых данных и подписей.



При этом за помощью юриста по ДТП могут обращаться как пострадавшая сторона, так и виновник ДТП. Квалифицированную помощь всегда могут оказать юристы центра помощи https://www.avtojurist.su/yurist-po-dtp-v-moskve/ , которые всегда на связи и готовы приступить к своей работе.

Самые распространенные ошибки водителей после столкновения

Любое дорожно-транспортное происшествие – это стресс и не всегда удается адекватно оценивать ситуацию, поэтому чаще всего водители совершают следующие ошибки:



покидают место ДТП, что является очень серьезным нарушением ;



пишут и подают заявление с иском, в котором пытаются оспорить действия страховой компании, при этом не проводится процедура досудебного решения спора;



не дают свое согласие на прохождение медицинского освидетельствования;



обращаются за услугами автоюриста после того, как решение суда вступило в силу, что гораздо сильнее усложняет процесс оспаривания решение суда.



Все эти ошибки не являются единственными, но оперативное обращение к юристу по делам дорожно-транспортных происшествий позволит избежать любых ошибок, отстоять свою правоту или значительно упростить решение проблемы.





Автор статьи: Александр Матвеев