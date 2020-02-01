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01 фев 23:14

Юрист по дорожно-транспортным происшествиям



Юрист по дорожно-транспортным происшествиям

Автомобильный транспорт сегодня является одним из самых распространенных и дорожно-транспортные происшествия (ДТП) – это довольно часто встречающееся явление на дорогах. ДТП бывают разной тяжести и не всегда водители могут договориться между собой или составить Европротокол. Очень часто случается так, что в процессе оформления ДТП возникают различные сложности и нюансы, в которых можно разобраться только благодаря опытному специалисту. Таким специалистом выступает юрист по дорожно-транспортным происшествиям. Автоюрист оперативно может оценить случившуюся ситуацию на дороге, посоветует как действовать дальше и какие правильные шаги предпринимать. 


Почему не обойтись без юриста по ДТП 


После того, как случилось ДТП, желательным будет сразу связаться с юристом, для того, чтобы он смог приехать на место происшествия раньше сотрудников Госавтоинспекции. Юрист сразу оценит ситуацию и проконтролирует следующие моменты:



  • в протокол должны быть внесены все детали ДТП;

  • как сотрудники Госавтоинспекции внесут данные об опросе свидетелей, и в случае необходимости юрист сам может провести опрос и сверить данные;

  • как произведен осмотр места происшествия и составление схемы ДТП;

  • правильность и полноту составления протокола, наличие всех необходимых данных и подписей.


При этом за помощью юриста по ДТП могут обращаться как пострадавшая сторона, так и виновник ДТП. Квалифицированную помощь всегда могут оказать юристы центра помощи https://www.avtojurist.su/yurist-po-dtp-v-moskve/ , которые всегда на связи и готовы приступить к своей работе.


Самые распространенные ошибки водителей после столкновения


Любое дорожно-транспортное происшествие – это стресс и не всегда удается адекватно оценивать ситуацию, поэтому чаще всего водители совершают следующие ошибки:



  • покидают место ДТП, что является очень серьезным нарушением ;

  • пишут и подают заявление с иском, в котором пытаются оспорить действия страховой компании, при этом не проводится процедура досудебного решения спора;

  • не дают свое согласие на прохождение медицинского освидетельствования;

  • обращаются за услугами автоюриста после того, как решение суда вступило в силу, что гораздо сильнее усложняет процесс оспаривания решение суда.


Все эти ошибки не являются единственными, но оперативное обращение к юристу по делам дорожно-транспортных происшествий позволит избежать любых ошибок, отстоять свою правоту или значительно упростить решение проблемы.





Автор статьи: Александр Матвеев




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