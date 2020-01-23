    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Наука
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
23 янв 19:42

Как выбрать прокси-сервер



Если пользоваться интернетом в обычном режиме, компьютер напрямую подключается к серверам. Из-за этого они имеют возможность распознать IP-адрес и другие личные данные пользователя. Другим нюансом является то, что провайдеры могут частично или полноценно блокировать доступ к сайтам. Для рядовых пользователей это проблема, но остальные давно знают что нужно просто купить прокси и забыть про эти заботы.


Как выбрать прокси-сервер

Интернет предлагает на выбор большое количество прокси-серверов. В какой бы стране пользователь не был, он может полноценно воспользоваться этой услугой. Помимо обхода заблокированных ресурсов, прокси используется для мониторинга дополнительных аккаунтов в социальных сетях, обеспечения дополнительной безопасности компьютера, парсинга программ и многого другого.


Почему стоит выбирать приватного, а не публичного поставщика


Легче всего найти бесплатные программы и пользоваться в свое удовольствие, но они обладают серьезными недочетами. Их скорость очень низкая, из-за того, что большое количество пользователей создают нагрузку, они недолговечны и могут перенаправлять на вредоносные сайты и вирусы. Человек подписывает себя на бесчисленные страдания из-за перебоев в работе и компьютер на возможность заразиться чем-то опасным.


Платные аналоги чувствуют себя намного лучше. 




  • Скорость интернет-соединения не страдает и может даже возрасти.




  • Время отклика значительно ниже.




  • Компьютер находится в полной безопасности, а пользователь получает реальную анонимность.




Доступ можно купить на долгий срок, чтобы забыть о нужде искать поставщика или продлевать услуги у уже имеющегося. Стоимость, как правило, эквивалентна обычной подписке на любой развлекательный сервис. 


Как не ошибиться с выбором


Даже если отсеять публичные прокси, на выбор все еще остается масса вариантов, среди которых могут прятаться мошенники. Чтобы не попасться в их сети, нужно обращать внимание на некоторые детали.




  • Пробный период. Если поставщик проверенный, он, как правило, дает возможность протестировать свой сервис бесплатно. К тому же, будет возможность понять, подходит ли такой прокси.




  • Возврат денег. Если пользователь только после покупки понял, что сделал ошибку, первое время у него есть возможность передумать.




  •  Наличие отзывов и технической поддержки.




Если рассмотреть поставщика внимательно, по деталям станет ясно, можно ли ему доверять.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Роутер от компании МГТС Роутер от компании МГТС Разное Выбор бытовой техники онлайн Выбор бытовой техники онлайн Разное «Где логика?» на ТНТ 11.09.16: гость 17 выпуска, 2 сезона — Сергей Светлаков «Где логика?» на ТНТ 11.09.16: гость 17 выпуска, 2 сезона — Сергей Светлаков Шоу-бизнес Что такое Дратути — неизвестное слово взбудоражило пользователей Сети Что такое Дратути — неизвестное слово взбудоражило пользователей Сети События 100 млн пользователей «ВКонтакте» слиты в сеть 100 млн пользователей «ВКонтакте» слиты в сеть События «Дебилы из ДАИШ»: в социальных сетях прошел «день троллинга ИГ» «Дебилы из ДАИШ»: в социальных сетях прошел «день троллинга ИГ» События Хакеры взломали сайт для неверных супругов и обнародовали данные пользователей Хакеры взломали сайт для неверных супругов и обнародовали данные пользователей События Начались продажи компьютеров с процессорами российской разработки Начались продажи компьютеров с процессорами российской разработки Hi-tech
Не проходите мимо


Лента новостей
Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14Смехова заявила о том, что не делала пластические операции 15:13Страх смерти побудил Робби Уильямса к кардинальному поступку 15:10Хейли и Джастин Биберы: забыть обо всем в объятиях друг друга 23:53Биография Оскар Де Ла Хойя 15:59Легендарный британский исполнитель Пол Маккартни представил фанатам 2 собственных трека 17:43Лукашенко пошутил 19:49


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru