Как выбрать прокси-сервер

Если пользоваться интернетом в обычном режиме, компьютер напрямую подключается к серверам. Из-за этого они имеют возможность распознать IP-адрес и другие личные данные пользователя. Другим нюансом является то, что провайдеры могут частично или полноценно блокировать доступ к сайтам. Для рядовых пользователей это проблема, но остальные давно знают что нужно просто купить прокси и забыть про эти заботы.

Интернет предлагает на выбор большое количество прокси-серверов. В какой бы стране пользователь не был, он может полноценно воспользоваться этой услугой. Помимо обхода заблокированных ресурсов, прокси используется для мониторинга дополнительных аккаунтов в социальных сетях, обеспечения дополнительной безопасности компьютера, парсинга программ и многого другого.

Почему стоит выбирать приватного, а не публичного поставщика

Легче всего найти бесплатные программы и пользоваться в свое удовольствие, но они обладают серьезными недочетами. Их скорость очень низкая, из-за того, что большое количество пользователей создают нагрузку, они недолговечны и могут перенаправлять на вредоносные сайты и вирусы. Человек подписывает себя на бесчисленные страдания из-за перебоев в работе и компьютер на возможность заразиться чем-то опасным.

Платные аналоги чувствуют себя намного лучше.





Скорость интернет-соединения не страдает и может даже возрасти.







Время отклика значительно ниже.







Компьютер находится в полной безопасности, а пользователь получает реальную анонимность.





Доступ можно купить на долгий срок, чтобы забыть о нужде искать поставщика или продлевать услуги у уже имеющегося. Стоимость, как правило, эквивалентна обычной подписке на любой развлекательный сервис.

Как не ошибиться с выбором

Даже если отсеять публичные прокси, на выбор все еще остается масса вариантов, среди которых могут прятаться мошенники. Чтобы не попасться в их сети, нужно обращать внимание на некоторые детали.





Пробный период. Если поставщик проверенный, он, как правило, дает возможность протестировать свой сервис бесплатно. К тому же, будет возможность понять, подходит ли такой прокси.







Возврат денег. Если пользователь только после покупки понял, что сделал ошибку, первое время у него есть возможность передумать.







Наличие отзывов и технической поддержки.





Если рассмотреть поставщика внимательно, по деталям станет ясно, можно ли ему доверять.





Автор статьи: Александр Матвеев