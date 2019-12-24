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24 дек 11:40

Новые игровые автоматы в клубе Гаминатор бесплатно и без регистрации



Клуб GMSlots располагает обширной коллекцией классических и новых автоматов от Novomatic, Evoplay, Belatra, UG Production, Unicum и других популярных производителей. В клубе Гаминатор все игровые автоматы бесплатно и без регистрации доступны в виде демоверсий. На балансе есть кредиты для создания ставок и выработки эффективной игровой стратегии. Когда средства заканчиваются, достаточно перезагрузить страницу, и они полностью восстанавливаются.


Новые игровые автоматы в клубе Гаминатор бесплатно и без регистрации

Светлячки: новый слот в казино Гаминатор


Автомат Sprinkle – разработка студии Evoplay Entertainment. В 3D-слоте есть 5 барабанов, дешевые, дорогие и специальные символы, фриспины, респины и автоматические спины. Самая большая призовая выплата в спине при игре в казино Gaminator составляет 3000 кредитов. Оплачиваемые линии фиксированы. От раунда к раунду их количество не меняется.


Базовые характеристики аппарата:



  • линии выплат – 25;

  • ставка min/max– 0,1/500 монет;

  • спецсимвол – Вайлд;

  • бесплатные вращения барабанов – разыгрываются;

  • респины – есть;

  • размер теоретической отдачи гэмблеру – 96%.


Ячейки на игровом поле слота размещаются по схеме 5x3. После нажатия центральной кнопки на панели управления запускается обычный раунд. На экране выпадают символы. Сформировавшиеся призовые комбинации подсвечиваются. Коэффициент сыгравшей ставки загорается на экране. Сумма выигрыша зачисляется на баланс.


К призовым относятся цепочки из 3-5 идентичных изображений, выпадающие на игровом экране по направлению от первого барабана к пятому. Их создают 8 стандартных символов. К дешевым относятся разноцветные грибы. За комбинацию из малиновых или оранжевых грибов на счет начисляется ставка, умноженная на 0,2-1,2. Последовательности из фиолетовых или зеленых грибов оплачивается с коэффициентом 0,4-2,4.


Дорогими считаются картинки со светлячками. Зеленые и желтые приносят доход в размере ставки, увеличенной в 0,6-4 раза. Сиреневые и розовые гарантируют прибыль, превышающую изначально поставленные деньги в 0,6-6 раз.


Белый светлячок выполняет в игре функции Дикого символа. Заменяет собой дешевые и дорогие картинки на экране. Появляясь на игровом поле в количестве 3 и более штук, запускает бесплатные вращения барабанов. На весь период фриспинов Вайлды застывают на тех местах, где выпали изначально. Цепочка из 5 Диких символов обеспечивает умножение начальной ставки в 6 раз.


Все Вайлды, имеющиеся на игровом поле на момент активации раунда фриспинов, перед началом бесплатных вращений выпускают по одному светлячку. Они садятся на дорогую картинку, выбранную случайным образом. Замораживают на месте ее и все аналогичные изображения. После этого в автоматическом режиме включаются 3 респина и у гэмблера появляется возможность выиграть дополнительные кредиты.





Автор статьи: Александр Матвеев




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