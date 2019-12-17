Обзор официального онлайн-казино Чемпион

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Mastercard;



Visa;



WebMoney;



QIWI.



Персональные данные об игроках и проводимых транзакциях хранятся в зашифрованном виде и не передаются посторонним лицам. Все финансовые операции контролируются системой безопасности. При выводе средств проводится аутентификация, чтобы предотвратить случаи мошенничества.

Бонусы и программа лояльности

После прохождения регистрации посетители казино Чемпион автоматически становятся участниками программы лояльности. В рамках этой программы игрок имеет возможность подниматься в рейтинге и получать определенные статусы, к которым прилагаются выгодные привилегии: начисление бонусов и денежных поощрений, предоставление щедрого кешбэка и бесплатных фриспинов. Чем выше статус игрока, тем более крупные вознаграждения он получает.









Автор статьи: Александр Матвеев