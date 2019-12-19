Как все устроено в казино Вулкан

В казино Вулкан любой желающий может играть на реальные деньги. Платные ставки доступны после быстрой регистрации и внесения депозита. Баланс можно пополнить банковской картой, электронными деньгами или смс-платежом. Играть можно в слоты, покер, блэкджек, баккара и рулетку. Также на портале регулярно проводятся акции, розыгрыши призов и турниры. Самые активные пользователи получают фриспины, кэшбэк, денежные призы и другие бонусы.

Обзор игрового сайта Вулкан

Вулкан — лицензионное онлайн-казино, основанное в 2009 году. На портале используются автоматы от Igrosoft, Novomatic, Playtech, Evoplay, UG Production и других провайдеров. Все игровые аппараты оригинальные. Это гарантия того, что указанные технические характеристики соответствуют реальным. За соблюдением политики честной игры следит независимый регулятор, выдавший клубу лицензию.

Казино гарантирует безопасность личных данных и депозитов всех зарегистрированных пользователей. Для этого на сайте используется протокол SSL-шифрования, веб-фаервол, MD5-хеширование и другие современные технологии. Персональная информация хранится в зашифрованном виде и используется только для авторизации. Платежи обрабатываются надежным финансовым центром, на который не влияют блокировки зеркал казино.

Играть в автоматы и онлайн слоты можно с компьютера и телефона. Для смартфонов и планшетов доступна полноценная мобильная версия. В ней доступны все функции десктопной версии — от регистрации до вывода денег и участия в турнирах. Также на телефоны можно установить приложение. Оно доступно для Android и iOS. Для компьютеров разработана отдельная скачиваемая версия казино. Преимущество игры через клиент — отсутствие блокировок.

Доступные игровые автоматы

В игровой зал добавлено более 300 игровых автоматов. Здесь есть слоты с тремя и пятью барабанами, тематические автоматы с бонусным раундом, классические 777-аппараты, а также другие жанры и категории азартных игр. Также в заведении присутствуют столы для покера, блэкджека, баккара и рулетки. Самые популярные игры вынесены в отдельную категорию. В ней вы найдете такие культовые аппараты:



Книга Ра (Book Of Ra) от Novomatic.



Клубнички (Fruit Cocktail) от Igrosoft.



Лаки Леди Шарм (Lucky Lady’s Charm) от Novomatic.



Обезьянки (Crazy Monkey) от Igrosoft.



В любой онлайн-автомат на сайте можно поиграть бесплатно. Откройте главную страницу клуба, наведите курсор на заставку игры и перейдите по ссылке "Демо". Технические параметры демонстрационных аппаратов не отличаются от обычных. Единственное отличие — ставки делаются на FUN-кредиты. Это помогает ознакомиться с функциями и правилами игры без ущерба для основного баланса. Также в демо-режиме можно проверять различные стратегии ставок.





Автор статьи: Александр Матвеев