Игровые автоматы известных провайдеров на официальном сайте казино Play Fortuna

Онлайн-казино Плей Фортуна предлагает одну из самых крупных в Рунете коллекций игровых слотов. На официальном сайте клуба представлены не только автоматы Novomatic, NextGen и Betsoft, но и Quickfire, Thunderkick, Relax Gaming, Elk Studios и других популярных провайдеров.

Среди более полутысячи аппаратов, доступных для игры на реальные деньги, есть:



классические и современные тематические слоты;



автоматы с розыгрышем фиксированного и прогрессивного джекпота;



игры с живым дилером;



видеопокеры;



настольные игры (карты и рулетки);



лотереи.



Весь софт на сайте playfortunaon.com лицензионный. Автоматы корректно работают с популярными операционными системами и распространенными браузерами как на стационарных ПК и ноутбуках, так и на мобильных гаджетах. Выигрыш выплачивается верифицированным пользователям на реквизиты, указанные во время регистрации на официальном сайте клуба.

Разнообразие игровых автоматов в Плей Фортуна

Подкатегория слотов с вращающимися барабанами наиболее многочисленна. Здесь есть классические аппараты с 3 барабанами, минимумом символов и 3-5 линиями выплат. Широко представлены современные игры разных тематик со стандартными и специальными картинками, 5-100 оплачиваемыми линиями, раундом на удвоение прибыли, бесплатными вращениями и множителями x2-x5.

Предлагается большой выбор прогрессивных автоматов с 3D-графикой, несколькими видами Вайлдов, Скаттеров и прочих спецсимволов, случайными событиями, уникальными бонусами, минииграми и возможностью формирования до 1024 вариантов призовых последовательностей. Уровень теоретической отдачи слотов составляет от 94 до 97,3%.

Игры с джекпотом располагаются в отдельном разделе. Фиксированный джекпот зачисляется на баланс, когда на активной оплачиваемой линии формируется определенная комбинации из идентичных символов. Сумма прогрессивного джекпота не имеет ограничений и постоянно увеличивается за счет ставок, сделанных гэмблерами именно в этом слоте.

Среди карточных игр есть несколько популярных вариантов покера, баккара, блэкджек, Пунто Банко и Big Five. В разделе лотерей находятся Кено, Бинго, виртуальные скачки и автоматы, посвященные различным видам спорта. Почти 30 наиболее востребованными разновидностями представлена рулетка.

Live-игры в казино Play Fortuna

Ключевая особенность клуба – live-игры с живым дилером. Трансляция ведется из реального клуба. После пополнения депозита гэмблер делает платные ставки. Все изменения баланса высвечиваются во время игры в отдельном окошке. Персональный игровой счет проверяется в личном кабинете. Предоставляется возможность настройки камер, звукового сопровождения и прочих параметров для лучшей передачи клубной атмосферы во время раундов.





Автор статьи: Александр Матвеев