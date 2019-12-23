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23 дек 18:31

Аппарат Crazy Monkey на официальном сайте казино Вулкан Рояль



Клуб Вулкан Рояль располагает одной из самых крупных коллекций игровых автоматов. На платформе представлены слоты Новоматик, Evoplay, Игрософт и других провайдеров. Для более удобного и быстрого поиска все аппараты распределены по рубрикам. Автомат Crazy Monkey располагается на главной странице сайта. Также его можно найти в разделе самых популярных игр.


Несмотря на простую графику и отсутствие случайных событий, Скаттеров и множителей, слот сохраняет популярность и входит в ТОП-10 самых востребованных автоматов для игры на реальные деньги в клубе Vulkan Royal.


Аппарат Crazy Monkey на официальном сайте казино Вулкан Рояль

Технические характеристики слота Обезьянки


Пятибарабанный автомат Сумасшедшая Обезьяна, который можно опробовать на сайте https://vulkanroyalcazino.com/games/demo/crazy_monkey выпустила компания Игрософт. К обычному вращению барабанов и выигрышам по ставкам разработчики добавили рискованный раунд и мини-игру с крупным призовым фондом.


Базовые параметры аппарата:



  • линии выплат – 9;

  • специальные символы – есть;

  • минимальная/максимальная ставка – 1/90 кредитов;

  • рискованный раунд – есть;

  • автоматическое вращение барабанов – есть;

  • мини-игра с отдельным призом – есть;

  • теоретическая отдача игроку – 95,08%.

Под игровым экраном располагается панель управления. Кнопки с цифровой маркировкой предназначаются для выставления количества активных линий в спине. Клавиши красного и черного цветов дают возможность сделать минимальную/максимальную ставку в один клик. Кнопка «Automatic Start» запускает автоматическое вращение барабанов. Все спины играются по единой ставке. Рискованный раунд в этот период не запускается.



Символы и бонусные игры автомата


Выигрышные последовательности создают 8 тематических символов. Комбинации из 3-5 бабочек или бананов умножают поставленные на кон деньги в 2-20 раз. Наковальни и змеи гарантируют доход в размере ставки, увеличенной в 5-100 раз.


Ананасы и львы оплачиваются с коэффициентом x20-x500. Маска шамана самостоятельно строит призовые комбинации и приносит прибыль, в 100-2000 раз превышающую поставленную на раунд сумму. Выполняет некоторые функции Дикого символа и заменяет собой все стандартные изображения на игровом экране. Картинка Crazy Monkey ценится выше всех остальных. За последовательности с ней на счет гэмблера начисляется сумма, умноженная на 200-5000.


Рискованный раунд проходит по стандартным правилам. Гэмблеру предлагается перевернуть одну из карт на столе. Если ее номинал оказывается большим, чем у крупье, приз удваивается. Неправильный ответ приводит к окончанию раунда.


Когда на игровом поле возникают 3 и более картинок с обезьянами, начинается уникальная бонусная игра. Мартышка просто дергает за висящие перед ней канаты и ждет, что выпадет. Упавший банан приносит призовые очки. Ананас, наковальня и кирпич приводят к окончанию игры.





Автор статьи: Александр Матвеев




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