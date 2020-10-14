Происшествия
14 окт 11:49
Ополчение al-Masirah TV сообщило
Йеменское ополчение хуситов заявило в воскресенье, 13 сентября, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в стране нанесла авиаудары по своим военным позициям в Сане второй день подряд.
Ополчение al-Masirah TV сообщило о 14 авиаударах на рассвете в воскресенье по нескольким военным объектам в столице Йемена и ее окрестностях.
Между тем, принадлежащий Саудовской Аравии телеканал Al Arabiya TV заявил, что коалиция «уничтожила четыре взрывных беспилотника на контролируемой хуситами авиабазе Аль-Дайлами и нацелена на другие военные позиции хуситов в Сане».
Днем ранее коалиция заявила, что нацелена на склады ракет и беспилотников в восточной части Саны.
Авиаудары были нанесены после того, как ополчение хуситов в последние дни активизировало трансграничные атаки беспилотников на города Саудовской Аравии. Согласно заявлениям коалиции, все атаки хуситов были пресечены.
Йемен разрушен конфликтами и недоеданием. Согласно отчету ООН, более половины населения, 14 миллионов женщин, мужчин и детей, находятся под угрозой голода. Кроме того, страна также столкнулась с пандемией коронавируса, с которой ее система здравоохранения плохо подготовлена.
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Автор статьи: Александр Матвеев
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