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Как повесить жалюзи на пластиковые окна
Купить жалюзи в Уфе и установить, нельзя назвать сложной процедурой. Её можно выполнить без привлечения специалистов при наличии базовых знаний и опыта. Однако необходимо понимать, что если после монтажа возникнут какие-либо поломки, то воспользоваться услугами гарантийного обслуживания, а также обменять или вернуть шторы в магазин будет невозможно. В такой ситуации потребуются дополнительные расходы для устранения возникших неполадок.
Как выполняется монтаж
Если дело касается монтажа жалюзи, то необходимые операции выполняются в следующей последовательности:
- Проверяется комплектация, после чего присутствующие комплектующие выкладываются на поверхность. При этом в обязательном порядке надо убедиться, что к жалюзи прилагаются крепежи, винты, а также сами шторы в собранном состоянии.
- Шторы прикладываются к месту будущей установки, роль которого играет оконная ниша. При этом требуется проверить, создают ли жалюзи помехи для открывающихся створок окна.
- Прикладывается правый и левый крепежи к верхней плоскости ниши проёма, в котором располагается окно. Отступить от стенки надо на 2–3 см. После этого требуется оставить пометки в местах создания отверстий крепёжной разновидности.
- По оставленным меркам формируются отверстия с помощью дрели. Их глубина должна быть равна 3–4 см.
- Располагающиеся справа и слева крепежи прикрепляются к верхней плоскости проема с использованием саморезов.
- Монтируется, закрывается карниз жалюзи. Чтобы эффективно выполнить это действие, применяются замки кронштейнов. Специальный рычажок требуется повернуть по часовой стрелке.
Если выполнять необходимые действия в четком соответствии с представленной последовательностью, то можно обеспечить исправное и эффективное функционирование жалюзи на протяжении нескольких лет.
Инструменты
Чтобы сделать монтаж жалюзи максимально оперативным и эффективным, требуется заблаговременно подготовить нужный набор инструментов. В его состав входит:
- Дрель со сверлом 6–8 мм, предназначенным для работы по бетону.
- Ножовка, ножницы, нитки, иголки. Они требуются, если возникает необходимость обрезать шторы по ширине.
- Саморезы, дюбели размером 6–8 мм.
- Отвертка крестовой разновидности, шуруповерт.
- Рулетка, линейка, уровень.
- Карандаш, необходимый для остановки специализированных меток.
Лучше всего предварительно проверить качество перечисленных инструментов и материалов. Это даст возможность обеспечить не только эффективность монтажа, но и продолжительный срок службы готовой конструкции.
Автор статьи: Александр Матвеев