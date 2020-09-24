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Происшествия


24 сен 02:17

Как повесить жалюзи на пластиковые окна



установка жалюзи

Купить жалюзи в Уфе и установить, нельзя назвать сложной процедурой. Её можно выполнить без привлечения специалистов при наличии базовых знаний и опыта. Однако необходимо понимать, что если после монтажа возникнут какие-либо поломки, то воспользоваться услугами гарантийного обслуживания, а также обменять или вернуть шторы в магазин будет невозможно. В такой ситуации потребуются дополнительные расходы для устранения возникших неполадок.


Как выполняется монтаж


монтаж жалюзи

Если дело касается монтажа жалюзи, то необходимые операции выполняются в следующей последовательности:



  1. Проверяется комплектация, после чего присутствующие комплектующие выкладываются на поверхность. При этом в обязательном порядке надо убедиться, что к жалюзи прилагаются крепежи, винты, а также сами шторы в собранном состоянии.

  2. Шторы прикладываются к месту будущей установки, роль которого играет оконная ниша. При этом требуется проверить, создают ли жалюзи помехи для открывающихся створок окна.

  3. Прикладывается правый и левый крепежи к верхней плоскости ниши проёма, в котором располагается окно. Отступить от стенки надо на 2–3 см. После этого требуется оставить пометки в местах создания отверстий крепёжной разновидности.

  4. По оставленным меркам формируются отверстия с помощью дрели. Их глубина должна быть равна 3–4 см.

  5. Располагающиеся справа и слева крепежи прикрепляются к верхней плоскости проема с использованием саморезов.

  6. Монтируется, закрывается карниз жалюзи. Чтобы эффективно выполнить это действие, применяются замки кронштейнов. Специальный рычажок требуется повернуть по часовой стрелке.



Если выполнять необходимые действия в четком соответствии с представленной последовательностью, то можно обеспечить исправное и эффективное функционирование жалюзи на протяжении нескольких лет.



Инструменты


Чтобы сделать монтаж жалюзи максимально оперативным и эффективным, требуется заблаговременно подготовить нужный набор инструментов. В его состав входит:



  • Дрель со сверлом 6–8 мм, предназначенным для работы по бетону.

  • Ножовка, ножницы, нитки, иголки. Они требуются, если возникает необходимость обрезать шторы по ширине.

  • Саморезы, дюбели размером 6–8 мм.

  • Отвертка крестовой разновидности, шуруповерт.

  • Рулетка, линейка, уровень.

  • Карандаш, необходимый для остановки специализированных меток.



Лучше всего предварительно проверить качество перечисленных инструментов и материалов. Это даст возможность обеспечить не только эффективность монтажа, но и продолжительный срок службы готовой конструкции.






Автор статьи: Александр Матвеев




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