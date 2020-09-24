Как повесить жалюзи на пластиковые окна

Купить жалюзи в Уфе и установить, нельзя назвать сложной процедурой. Её можно выполнить без привлечения специалистов при наличии базовых знаний и опыта. Однако необходимо понимать, что если после монтажа возникнут какие-либо поломки, то воспользоваться услугами гарантийного обслуживания, а также обменять или вернуть шторы в магазин будет невозможно. В такой ситуации потребуются дополнительные расходы для устранения возникших неполадок.

Как выполняется монтаж

Если дело касается монтажа жалюзи, то необходимые операции выполняются в следующей последовательности:



Проверяется комплектация, после чего присутствующие комплектующие выкладываются на поверхность. При этом в обязательном порядке надо убедиться, что к жалюзи прилагаются крепежи, винты, а также сами шторы в собранном состоянии.

Шторы прикладываются к месту будущей установки, роль которого играет оконная ниша. При этом требуется проверить, создают ли жалюзи помехи для открывающихся створок окна.

Прикладывается правый и левый крепежи к верхней плоскости ниши проёма, в котором располагается окно. Отступить от стенки надо на 2–3 см. После этого требуется оставить пометки в местах создания отверстий крепёжной разновидности.

По оставленным меркам формируются отверстия с помощью дрели. Их глубина должна быть равна 3–4 см.

Располагающиеся справа и слева крепежи прикрепляются к верхней плоскости проема с использованием саморезов.

Монтируется, закрывается карниз жалюзи. Чтобы эффективно выполнить это действие, применяются замки кронштейнов. Специальный рычажок требуется повернуть по часовой стрелке.



Если выполнять необходимые действия в четком соответствии с представленной последовательностью, то можно обеспечить исправное и эффективное функционирование жалюзи на протяжении нескольких лет.

Инструменты

Чтобы сделать монтаж жалюзи максимально оперативным и эффективным, требуется заблаговременно подготовить нужный набор инструментов. В его состав входит:



Дрель со сверлом 6–8 мм, предназначенным для работы по бетону.



Ножовка, ножницы, нитки, иголки. Они требуются, если возникает необходимость обрезать шторы по ширине.



Саморезы, дюбели размером 6–8 мм.



Отвертка крестовой разновидности, шуруповерт.



Рулетка, линейка, уровень.



Карандаш, необходимый для остановки специализированных меток.



Лучше всего предварительно проверить качество перечисленных инструментов и материалов. Это даст возможность обеспечить не только эффективность монтажа, но и продолжительный срок службы готовой конструкции.