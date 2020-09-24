Оформление спальни

Для каждого из нас спальня - это не просто комната для отдыха, это особое, уединенное место в доме, где человек проводит достаточно много времени, где он может получить качественный отдых и восстановить свои силы после длительного, порой напряженного дня. Современный ритм жизни очень утомляет, и от того, насколько благоприятным будет отдых, зависит состояние нашего здоровья. Поэтому, мы не жалеем средств на обустройство нашего дома, где нам будет комфортно, уютно, спокойно. И для этих целей особенную роль отводим спальне.

Итак, какой она должна быть, наша спальня?

Прежде всего важен цвет комнаты, а уже потом и соответствующая мебель. Специалисты в сфере дизайна интерьера, предлагают оформить комнату для сна в спокойных, нежных тонах, которые не будут будоражить и раздражать взгляд. Многие любят белые и бежевые оттенки. В принципе, этот вариант можно оставить. Но, дизайнеры рекомендуют использовать светло зеленый цвет, или нежно голубой. Цвет красный, сиреневый, фиолетовый и другие подобные абсолютно не подойдут для спальни.

Многие любят брать в спальню ноутбук, и другие гаджеты. Этого лучше не делать. Ведь спальня только для отдыха. Уместным будет разместить в комнате кондиционер, либо же поставить вентилятор. Свежий , прохладный воздух в помещении улучшает качество сна.

Кровать для спальной комнаты

И вот наконец дошла очередь и до мебели. Какой должна быть мебель в комнате для сна? Естественно самая главная составляющая спальни - это кровать. Первое и самое важное - кровать должна быть максимально удобной, просторной с ортопедическим матрасом. Ведь отдыхать нужно не только умственно, но и телесно. Кроме матраса, следует позаботиться и о правильной подушке. Лучше всего, если подушка также будет ортопедической.

Комплект мебели для спальни

Кроме кровати в комнату сна необходимо приобрести комплект мебели, в который входят прикроватные тумбы, туалетный столик, комод для белья, кресла, или пуфы и прочее. Каждый составляет мебельный комплект по своим желаниям и предпочтениям.

Мебель для спальни лучше, конечно же подбирать из натурального, экологически чистого, безопасного материала, например сосны, бука, ольхи, дуба. Но, такие изделия очень дорогие, и не каждый сможет позволить себе приобрести мебель из натурального дерева. Поэтому изделия из ДСП, МДФ также будут достаточно уместными, красивыми, функциональными, безопасными, которые прослужат долго, и которые будут доступны для тех, у кого более скромный бюджет.

Источник: "Культ Мебели"





Автор статьи: Александр Матвеев