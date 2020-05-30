Как сохранить цвет окрашенных волос

Чтобы сохранить цвет волос таким же ярким и сияющим через некоторое время после окраски, нужно соблюдать некоторые правила по уходу за окрашенными волосами. Ведь с течением времени и с каждым мытьем головы цвет начинает тускнеть. Есть несколько советов, которые помогут решить эту проблему.

Правильная косметика

Шампуни, кондиционеры и маски — все должно быть с надписью «для окрашенных волос». Для лучшего сохранения цвета волос необходимо также добавить специальные шампуни, бальзамы и кондиционеры, которые содержат витамин Е. Найти и купить шампунь с таким составом — не сложно, но польза от этого будет значительная.

Не нужно забывать несколько раз в неделю делать питательную маску, ведь она благоприятно влияет на кожу головы и стимулирует рост здоровых новых волос.

Вода — враг

После окрашивания нужно подождать как минимум два дня и не мыть волосы на протяжении этого времени. Лучше даже не мыть голову три или четыре дня. Это поможет краске впитаться и закрепится на волосах. Если же человек помоет голову раньше времени, то пигменты, легко смоются из прядей. Вот так неаккуратно можно лишить себя сорока процентов цвета.

Вода из скважины или, прошедшая очистку, водопроводная вода также способствует потускнению цвета (ведь в составе есть хлор, медь и кальций), поэтому в те дни, когда человеку нет необходимости мыть голову, нужно одевать шапочку для душа, чтобы они не подвергались негативному воздействию воды. Не нужно мыть волосы в горячей воде, ведь так можно повредить их структуру и они будут быстрее жирнеть. Также лучше не ходить в бассейн хотя бы две недели из-за негативного влияния хлора. Стилисты рекомендуют использовать сухие шампуни.

Высокие температуры и ультрафиолет — враги

Высокие температуры или солнечные лучи негативно влияют на волосы. Лучше использовать теплый или даже прохладный режим фена. Также нужно использовать термозащитные спреи. Они покрывают волосы пленкой и защищают их от негативного воздействия, сохраняя влагу внутри, а тем самым и цвет.

Правильная краска

Правильная краска для волос должна быть с минимальным содержанием аммиака или лучше без него, и со смягчающими компонентами. Это существенно влияет на стойкость краски. Преимущества:



нет резкого и неприятного запаха;



не травмирует локоны и кожу;



множество цветов;



нет противопоказаний.



Сбалансированный уход поможет сохранить яркий и насыщенный цвет окрашенных волос.





Автор статьи: Александр Матвеев