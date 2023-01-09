Недорогое VS дорогое кресло для работы фрилансеру. Топ-5 отличий

Решили купить ортопедическое кресло для работы за компьютером, но не можете сделать окончательный выбор? На рынке огромное количество как дорогих, так и дешевых моделей. Но есть ли смысл переплачивать за недешевое сидение, или недорогого будет вполне достаточно? В этой статье мы сравним дорогие и дешевые кресла и дадим ответ на вопрос.

Что лучше: дорогое или дешевое кресло?

Начнем с дешевых моделей. Как правило, такие модели имеют минимум настраиваемых деталей. Поэтому зачастую добиться максимального комфорта не получится, из-за чего нагрузка на спину не будет снижаться. А значит, со временем появятся боли и другие заболевания позвоночника. К тому же дешевые кресла быстро ломаются и выходят из строя, из-за чего через несколько недель или месяцев придется покупать новое.

Рассмотрим топ-5 отличий дорогого от дешевого:



больше настраиваемых деталей;



выше надежность;



выше качество деталей и конструкции в целом;



существенно снижает нагрузку на спину;



выше стоимость.



В общем, дорогое кресло по всем параметрам лучше дешевого. Однако на современном рынке цена на них очень большая, из-за чего многим людям не хочется переплачивать. К тому же некоторые продавцы делают сильную накрутку стоимости, из-за популярного производителя или какого-либо дополнительного преимущества. И переплачивать вовсе необязательно.

Мы рекомендуем выбирать модели из среднего ценового диапазона. Здесь можно найти компьютерные кресла с теми преимуществами, которые были описаны в списке выше, но при этом по адекватной цене. Старайтесь выбирать сидение по соотношению цены и качества – это наиболее хорошее и удачное решение. Ведь в таком случае вы купите качественное и удобное кресло и при этом несильно потратитесь.

Резюмируя

Рекомендуем выбирать кресла по соотношению цены и качества из среднего ценового диапазона. Брать дорогие модели зачастую не имеет смысла, потому что идет переплата за бренд. Дешевые брать тоже не стоит, так как такие сидения часто быстро выходят из строя и имеют низкое качество. Недорогие кресла приходится часто покупать, так как они быстро ломаются. В таком случае в перспективе ваши траты будут значительные, а значит, экономии нет.

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Автор статьи: Александр Матвеев