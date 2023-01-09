Как правильно выбрать ортопедическое кресло для подростка?

Ортопедическое кресло – это кресло, которое поддерживает спину человека в правильном положении. В результате снижается нагрузка на мышцы, а позвоночник находится в правильном положении. А значит, не будет никаких болей в пояснице, да и искривление не будет развиваться. Это особенно важно для подростков, так как в этом возрасте их кости еще «мягкие» и не до конца сформированные.

В этой статье подробно рассмотрим, как выбрать кресло подростковое ортопедическое. Обязательно пользуйтесь советами, чтобы подобрать лучшую модель.

Как выбрать ортопедическое кресло для подростка?

В подростковом возрасте дети продолжают расти быстрыми темпами. Поэтому купленное в 12 лет кресло может оказаться маленьким для 14-летнего человека. Выйти из ситуации можно двумя способами: периодически покупать новые сидения, либо купить модель с настраиваемыми элементами. Второй вариант предпочтительнее, так как не нужно постоянно тратиться. Достаточно периодически изменять размер деталей кресла.

Рассмотрим еще несколько рекомендаций:



у любой ортопедической модели анатомическая спинка (это важно для спины);



подлокотники должны быть удобными и приятными, не натирать кожу;



лучше брать сидение из дышащих материалов, чтобы не прела кожа;



кресло обязательно должно подходить под размеры и габариты подростка;



для детей важен дизайн и внешний вид – дайте этот параметр выбрать школьнику;



подголовник снижает нагрузку на шейный отдел;



детям начальной школы лучше не брать кресло на колесах – они балуются;



подушечка под поясницу увеличит комфорт и удобство;



если дети любят качаться, рекомендуем взять кресло с функцией качания;



не рекомендуем брать белые сидения, так как они маркие.



Слишком дешевые кресла лучше не покупать. Во-первых, они не поддерживают спину (как следствие, развитие сколиоза). Во-вторых, у них низкая надежность (как следствие, быстро ломаются). Но и слишком дорогие кресла тоже необязательно покупать. Лучше выбирайте модель из среднего ценового диапазона. Ключевым параметром должно быть соотношение цены и качества, а также поддержание спины в правильном положении.

Резюмируя

Любому школьнику, даже если он не играет много в игры на компьютере, нужно компьютерное кресло. Ведь сейчас в школах задают много домашней работы, которую нужно выполнять в положении сидя. Подбирать лучше ортопедическое кресло, которое будет поддерживать спину в правильном положении. Это снизит риск развития сколиоза и избавит подростка от болей в позвоночнике.

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Автор статьи: Александр Матвеев