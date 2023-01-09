Топ-5 советов по выбору кресла руководителю

Руководитель – представить компании, который проводит огромное количество времени за сидячей работой. В том числе и остается дополнительно по завершению 8-часового рабочего дня. Конечно же, такое количество времени, проведенное в положении сидя, не может не отразиться на здоровье спины. И чтобы снизить негативное воздействие такого положения тела на позвоночник, необходимо приобрести качественное кресло.

Как выбрать и купить кресло для руководителя, расскажем в этой статье.

Как выбрать кресло для начальника – топ-5 советов

Самая важная рекомендация – кресло должно идеально подходить конкретному человеку. Даже если модель является одной из лучших на рынке, это не значит, что оно для всех будет удобным. Ведь все люди отличаются друг от друга телосложением и другими внешними параметрами. Поэтому перед покупкой рекомендуем сесть внутрь кресла и протестировать его. Если удобно – можно брать.

Дадим еще 5 советов по выбору кресла для начальника:

1. Спинка. Эта деталь кресла обязательно должна иметь анатомический изгиб. При этом быть надежно зафиксированной. Только в таком случае она будет поддерживать спину в правильном положении.

2. Настраиваемые детали. Правило простое: чем больше настраиваемых элементов, тем лучше. Ведь тогда руководитель всегда может изменить кресло под себя, например, изменить высоту газлифта или положение подлокотников.

3. Материалы. Газлифт и ножки должны быть надежными, например, из прочного пластика или металла. А вот сидение и спинка могут быть изготовлены из разных материалов. Лучше брать дышащие, тогда кожа не будет преть в жару.

4. Дополнительные функции. Они являются необязательными, но увеличивают удобство и комфорт. Например, многим очень понравилась функция качания. Если вы любите качаться, обратите на нее внимание.

5. Подушечки. Как правило, в комплектации некоторых моделей идет 2 подушечки: под поясницу и под голову. Они тоже являются необязательными. Но если вы много времени проводите в положении сидя, они снизят нагрузку на спину.

К тому же к руководителю часто заходят инвесторы и партнеры, которые обязательно будут оценивать успешность компании по многим «мелочам». Одной из таких «мелочей» является кресло начальника. Поэтому оно должно быть стильным и статусным. На сайте компании МЕТТА вы можете найти несколько моделей, которые украсят кабинет руководителя, снизят нагрузку на спину и обеспечат комфорт в сидячем положении.

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Автор статьи: Александр Матвеев