    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


09 янв 22:23

Топ-5 советов по выбору кресла для вашего ребенка



В статье расскажем, на какие важные моменты нужно обращать внимание, если вы решили купить в Санкт-Петербурге компьютерное кресла для дома для ребенка. Благодаря правильному выбору вы снизите риск развития проблем со зрением и опорно-двигательным аппаратом.


Топ-5 советов по выбору кресла для вашего ребенка

Спинка


Когда человек, в том числе ребенок, находится в анатомически правильном сидячем положении, в поясничном отделе у него образуется изгиб. Его называют поясничным лордозом. Если на спинке будет присутствовать специальный выступ или валик в этой области, это обеспечит необходимую поддержку спины, ребенок не будет сутулиться, снизится нагрузка.


Высота спинки должна доходить до лопаток. Это будет держать мышечные ткани в тонусе.


Нужны ли подлокотники


Взрослым людям для работы рекомендуется выбирать модели кресла с подлокотниками. На них можно будет положить руки, чтобы они могли отдохнуть во время рабочего процесса.


Детям же рекомендуется наоборот приобретать модели без подлокотников. Из-за того, что ребенок не сможет опереться на них, автоматически будет держать спину прямо. Это способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата, снижает риск принятия неправильной позиции.


Возможность регулировки


Когда ребенок сидит в кресле, голени и бедра должны образовывать прямой угол. Стопы полностью стоят на полу или на специальной подставке. Дети растут быстро. Уж через год кресло может стать слишком низким. Если у него будет возможность регулировки по высоте, им можно будет пользоваться более долгое время, периодически регулируя его.


Эргономика сиденья


Эргономичное сиденье имеет небольшое углубление около спинки, скошенный край и боковую поддержку. Благодаря данным характеристикам ребенок автоматически прижмется спиной к спинке и примет прямое положение, не станет сутулиться. Также благодаря такой конструкции сосуды на ногах не будут передавливаться, кровь сможет нормально циркулировать.


Механизм качания


Наличие данной функции не является обязательным. Однако механизм качания станет огромным плюсом кресла. Дело в том, что сидеть в течение продолжительного времени в прямой позе, достаточно сложно. Мышцы должны периодически расслабляться. Благодаря данному механизму ребенок сможет откинуться назад и покачаться. Это позволит быстро размяться, не покидая рабочее место.


Купить вы можете в торгово-производственной компании МЕТТА: https://spb.metta.ru/catalog/katalog/detskie_kresla/. В каталоге производителя представлен большой ассортимент качественной и эргономичной мебели.





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Топ-5 советов по выбору кресла руководителю Топ-5 советов по выбору кресла руководителю Hi-tech Как правильно выбрать ортопедическое кресло для подростка? Как правильно выбрать ортопедическое кресло для подростка? Разное Недорогое VS дорогое кресло для работы фрилансеру. Топ-5 отличий Недорогое VS дорогое кресло для работы фрилансеру. Топ-5 отличий Наука На какое торжество стоит купить красивое вечернее платье На какое торжество стоит купить красивое вечернее платье Разное
Не проходите мимо


Лента новостей
Развод по-китайски 11:53Редактор Notepad++ 10:36Топ-5 советов по выбору кресла руководителю 22:29Недорогое VS дорогое кресло для работы фрилансеру. Топ-5 отличий 22:26Какие элементы чаще всего ломаются в офисных креслах и как этого не допустить? 22:18Самая большая яхта в мире 11:19Wi-Fi на колесах 17:57История создания Лувра 16:58Отличия задних дисковых тормозов от остальных 22:55Новое обновление для GTA Online 22:49Стесняетесь брекетов/элайнеров на работе? Стоматолог Капил Кхурана нашел решение! 22:25Баскетбол:: НБА Джексон – в «Хьюстоне» 17:34


---
Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru