Топ-5 советов по выбору кресла для вашего ребенка

В статье расскажем, на какие важные моменты нужно обращать внимание, если вы решили купить в Санкт-Петербурге компьютерное кресла для дома для ребенка. Благодаря правильному выбору вы снизите риск развития проблем со зрением и опорно-двигательным аппаратом.

Спинка

Когда человек, в том числе ребенок, находится в анатомически правильном сидячем положении, в поясничном отделе у него образуется изгиб. Его называют поясничным лордозом. Если на спинке будет присутствовать специальный выступ или валик в этой области, это обеспечит необходимую поддержку спины, ребенок не будет сутулиться, снизится нагрузка.

Высота спинки должна доходить до лопаток. Это будет держать мышечные ткани в тонусе.

Нужны ли подлокотники

Взрослым людям для работы рекомендуется выбирать модели кресла с подлокотниками. На них можно будет положить руки, чтобы они могли отдохнуть во время рабочего процесса.

Детям же рекомендуется наоборот приобретать модели без подлокотников. Из-за того, что ребенок не сможет опереться на них, автоматически будет держать спину прямо. Это способствует правильному развитию опорно-двигательного аппарата, снижает риск принятия неправильной позиции.

Возможность регулировки

Когда ребенок сидит в кресле, голени и бедра должны образовывать прямой угол. Стопы полностью стоят на полу или на специальной подставке. Дети растут быстро. Уж через год кресло может стать слишком низким. Если у него будет возможность регулировки по высоте, им можно будет пользоваться более долгое время, периодически регулируя его.

Эргономика сиденья

Эргономичное сиденье имеет небольшое углубление около спинки, скошенный край и боковую поддержку. Благодаря данным характеристикам ребенок автоматически прижмется спиной к спинке и примет прямое положение, не станет сутулиться. Также благодаря такой конструкции сосуды на ногах не будут передавливаться, кровь сможет нормально циркулировать.

Механизм качания

Наличие данной функции не является обязательным. Однако механизм качания станет огромным плюсом кресла. Дело в том, что сидеть в течение продолжительного времени в прямой позе, достаточно сложно. Мышцы должны периодически расслабляться. Благодаря данному механизму ребенок сможет откинуться назад и покачаться. Это позволит быстро размяться, не покидая рабочее место.

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Автор статьи: Александр Матвеев