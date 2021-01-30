Протезирование зубов и их особенности

Протезирование — это технология, которая позволяет восстановить потерянные или разрушенные зубы. Для того чтобы вернуть потерянные зубы, нужно всего лишь установить протез представляющий собой стоматологическую конструкцию, позволяющую полностью восстановить анатомию зубочелюстной системы. Стоматологическая клиника, которая предлагает современное протезирование зубов, сочетает в себе использование нанотехнологий, качественных материалов, а также профессионализм и опыт врача.

Виды протезирования

Микропротезирование

Этот вид протезирования применяется для пациентов, у которых были не значительные изменения в зубных рядах. Во время этого протезирования используются культевые вкладки, а также керамические вкладки и виниры из керамики.

Съемное протезирование

Вид съемного протезирования применяется при полной или частичной потери зубных рядов. Оно бывает двух видов частичное или полное, которое напрямую зависит от наличия или отсутствия зубов в ротовой полости пациента.

Несъемное протезирование

В процессе несъемного протезирования выполняется установка фиксированных, постоянных зубных протезов. Для этого врачи ортодонты используют различные виды протезов отличающихся по:



способу изготовления фрезерованные , литые , прессованные , штампованные ;



количеству зубов микро и макро протезирование ;



сроку использования временные , постоянные ;



материалу , из которого выполнены металлические , металлокерамика и цельнокерамические .



С каждым годом металлокерамика теряет свои преимущества, а вместо нее завоевывает популярность цельнокерамические протезы, выполненные из оксида алюминия или оксида циркония. Преимущество этого способа протезирования заключается в том, что протез имеет достаточно малый вес, со временем не темнеет, отсутствует металлическая основа и не влияет на кислотно-щелочной баланс.

Комбинированное протезирование

Комбинированное протезирование зубов заключается в том, что врачом используются как съемные, так и не съемные части зубных протезов.

Преимущества протезирования зубов

В современном мире для изготовления зубных протезов используются различные материалы. Их фиксация выполняется различными способами. Использование в протезировании инновационных технологий и высококачественных материалов дает зубным протезам бесспорные преимущества:



имеют естественный вид ;



надежная фиксация ;



небольшой вес конструкции ;



не требуется снимать на ночь .



Правильно подобранные, профессионально установленные зубные протезы помогут вернуть обворожительную улыбку и решат проблему с пережевыванием пищи.





Автор статьи: Александр Матвеев