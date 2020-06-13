Биржа – с чего начать

Некоторые люди начали задумываться о том, как приумножить свой капитал, не прилагая к этому особого усилия. Торговля на бирже станет незаменимым вариантом для воплощения задуманного.

Но не стоит путать такие понятия как трейдинг и гэмблинг. Азартным людям не стоит торговать на бирже, поскольку есть огромная вероятность того, что они могут потерять все свои сбережения.

Если в голове появился вопрос, как начать торговать на бирже, то это первый шаг к успеху.

Торговля на бирже для начинающих

Для начала нужно внимательно изучить информацию торговле на бирже и получить первоначальные знания. После определить сумму первоначального капитала, определится с рынками для торговли обозначить уровень риска и процент к желанному заработку. Далее нужно определится с брокером, поскольку именно он в дальнейшем будет заключать сделки и возможно многое другое.

Малоопытный трейдер особо на рынок повлиять не может, но если правильно проанализирует ситуацию, и вложит свои инвестиции к тем, кто на вершине, то сумеет существенно приумножить свои деньги.

А также важно знать, что волатильность измеряется в количестве пунктов, пройденных от максимально пика до нижнего минимума в одинаковом промежутке.

И нужно понимать, что, видя проценты по ликвидности лидирующих пар, это означает, что они взяты от всего объема торгов и на все валютные пары.

Традиционно на биржах торгуют:



Валютными парами (евро, доллар США, Британский фунт стерлинга, Японская ена)



Акциями, облигациями, векселями.



Фьючерсами (товары, ценные бумаги).



Ресурсами (Биткоины).



Валютные же в свою очередь делятся на:



Мажорные (пары, которые занимают лидирующие позиции, то есть часто используемые).



Минорные или кросс (второстепенные пары, которые не пользуются огромным спросом).



Экзотические (валюта небольших стран или только входит на уровень мировых экономических отношений).



Для новеньких привычнее будет начать с валютных пар, поскольку они более прозрачны и предсказуемы.

Как все устроено

Крупнейшие мировые компания с помощью вливания в рынок огромных денег, могут запросто подвинуть цену. С такой же легкостью это делают политические новости.

Государство никоим образом не вмешивается в процесс ценообразования на бирже. Поэтому цена не фиксирована курс все время меняется. Все это создает колоссальную возможность заработать денег, но и не убирает риск все потерять.

Главная аксиома в торговле на бирже, которую должен запомнить каждый: купи дешевле, чтобы продать дороже или продай дороже, чтобы купить дешевле.





Автор статьи: Александр Матвеев