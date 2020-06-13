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Наука


13 июн 06:44

Биржа – с чего начать



Биржа – с чего начать

Некоторые люди начали задумываться о том, как приумножить свой капитал, не прилагая к этому особого усилия. Торговля на бирже станет незаменимым вариантом для воплощения задуманного.


Но не стоит путать такие понятия как трейдинг и гэмблинг. Азартным людям не стоит торговать на бирже, поскольку есть огромная вероятность того, что они могут потерять все свои сбережения. 


Если в голове появился вопрос, как начать торговать на бирже, то это первый шаг к успеху.


Торговля на бирже для начинающих


Для начала нужно внимательно изучить информацию торговле на бирже и получить первоначальные знания. После определить сумму первоначального капитала, определится с рынками для торговли обозначить уровень риска и процент к желанному заработку. Далее нужно определится с брокером, поскольку именно он в дальнейшем будет заключать сделки и возможно многое другое.


Малоопытный трейдер особо на рынок повлиять не может, но если правильно проанализирует ситуацию, и вложит свои инвестиции к тем, кто на вершине, то сумеет существенно приумножить свои деньги. 


А также важно знать, что волатильность измеряется в количестве пунктов, пройденных от максимально пика до нижнего минимума в одинаковом промежутке. 


И нужно понимать, что, видя проценты по ликвидности лидирующих пар, это означает, что они взяты от всего объема торгов и на все валютные пары.


Традиционно на биржах торгуют:



  • Валютными парами (евро, доллар США, Британский фунт стерлинга, Японская ена)

  • Акциями, облигациями, векселями.

  • Фьючерсами (товары, ценные бумаги).

  • Ресурсами (Биткоины).


Валютные же в свою очередь делятся на:



  • Мажорные (пары, которые занимают лидирующие позиции, то есть часто используемые).

  • Минорные или кросс (второстепенные пары, которые не пользуются огромным спросом).

  • Экзотические (валюта небольших стран или только входит на уровень мировых экономических отношений).


Для новеньких привычнее будет начать с валютных пар, поскольку они более прозрачны и предсказуемы.


Как все устроено


Крупнейшие мировые компания с помощью вливания в рынок огромных денег, могут запросто подвинуть цену. С такой же легкостью это делают политические новости.


Государство никоим образом не вмешивается в процесс ценообразования на бирже. Поэтому цена не фиксирована курс все время меняется. Все это создает колоссальную возможность заработать денег, но и не убирает риск все потерять.


Главная аксиома в торговле на бирже, которую должен запомнить каждый: купи дешевле, чтобы продать дороже или продай дороже, чтобы купить дешевле.





Автор статьи: Александр Матвеев




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