Наука
Биржа – с чего начать
Некоторые люди начали задумываться о том, как приумножить свой капитал, не прилагая к этому особого усилия. Торговля на бирже станет незаменимым вариантом для воплощения задуманного.
Но не стоит путать такие понятия как трейдинг и гэмблинг. Азартным людям не стоит торговать на бирже, поскольку есть огромная вероятность того, что они могут потерять все свои сбережения.
Если в голове появился вопрос, как начать торговать на бирже, то это первый шаг к успеху.
Торговля на бирже для начинающих
Для начала нужно внимательно изучить информацию торговле на бирже и получить первоначальные знания. После определить сумму первоначального капитала, определится с рынками для торговли обозначить уровень риска и процент к желанному заработку. Далее нужно определится с брокером, поскольку именно он в дальнейшем будет заключать сделки и возможно многое другое.
Малоопытный трейдер особо на рынок повлиять не может, но если правильно проанализирует ситуацию, и вложит свои инвестиции к тем, кто на вершине, то сумеет существенно приумножить свои деньги.
А также важно знать, что волатильность измеряется в количестве пунктов, пройденных от максимально пика до нижнего минимума в одинаковом промежутке.
И нужно понимать, что, видя проценты по ликвидности лидирующих пар, это означает, что они взяты от всего объема торгов и на все валютные пары.
Традиционно на биржах торгуют:
- Валютными парами (евро, доллар США, Британский фунт стерлинга, Японская ена)
- Акциями, облигациями, векселями.
- Фьючерсами (товары, ценные бумаги).
- Ресурсами (Биткоины).
Валютные же в свою очередь делятся на:
- Мажорные (пары, которые занимают лидирующие позиции, то есть часто используемые).
- Минорные или кросс (второстепенные пары, которые не пользуются огромным спросом).
- Экзотические (валюта небольших стран или только входит на уровень мировых экономических отношений).
Для новеньких привычнее будет начать с валютных пар, поскольку они более прозрачны и предсказуемы.
Как все устроено
Крупнейшие мировые компания с помощью вливания в рынок огромных денег, могут запросто подвинуть цену. С такой же легкостью это делают политические новости.
Государство никоим образом не вмешивается в процесс ценообразования на бирже. Поэтому цена не фиксирована курс все время меняется. Все это создает колоссальную возможность заработать денег, но и не убирает риск все потерять.
Главная аксиома в торговле на бирже, которую должен запомнить каждый: купи дешевле, чтобы продать дороже или продай дороже, чтобы купить дешевле.
Автор статьи: Александр Матвеев