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13 апр 16:45

Отзывы о Форексе и реальный опыт трейдинга



Тема быстрых и крупных доходов волнует множество людей. Именно так в головах у оптимистически настроенных непрофессионалов выглядит возможность заработать, которую предоставляет трейдинг. Прочитав про Форекс отзывы, люди еще больше загораются: вот было бы здорово перейти на доходы от игры на бирже, отказавшись от обычной работы. Рассмотрим, как устроен рынок на самом деле.


Такие разные отзывы о Форексе


Одни считают, что трейдинг – это что-то вроде золотого города Эльдорадо, а другие уверены, что это не работает, а все позитивные мнения – обман. Но и те, и другие ошибаются.


Трейдинг – это форма инвестирования, поэтому доход тут зависит от разных моментов: вашей стратегии, тактики, размера портфеля, умения считать и быть хладнокровным.


Важный момент – если человек сообщает о том, что он зарабатывает десятки или сотни тысяч рублей таким способом, то не все думают о том, что вложения здесь заметно превышают сотню и даже тысячу долларов.


На Форекс отзывы 2020 позволяют сделать выводы, что средняя доходность в месяц у успешных трейдеров составляет 3-5% от портфеля. Это означает, что бывают месяцы, когда доход больше, забывают, когда он нулевой или отрицательный.


Отзывы о Форексе и реальный опыт трейдинга

Исходя из этих цифр, можно сделать выводы о том, какие вложения нужно сделать, чтобы выйти на самообеспечение с трейдинга.


Нужно ли торопиться и вкладывать такие средства, если вы новичок? Отзывы о Форекс брокерах позволяют предположить, что нет. Сначала нужно набраться опыта.


Отзывы о Форекс и реальность


Первым делом нужно набраться опыта и даже набить собственные шишки. Многие специалисты, которые действительно зарабатывают на своем портфеле, уже давно занимаются этим. Они умеют принимать правильные решения. А новичкам нужно этому учиться. Многие уверены, что первый депозит – это в большинстве случаев потеря средств.


Ни один демо-счет не поможет осознать реальную картину, даже если вы внимательно смотрите Форекс котировки. Реальный счет – это совсем не то же самое, что виртуальный. Настоящий рынок другой, а еще люди, которые торгуют реальными деньгами, ведут себя совсем иначе, и это тоже важно.


Поначалу все теряют средства. И это нормально – через это проходят все. Второй этап – это обретение какого-то контроля над происходящим. Иногда удается заработать, а иногда все уходит. В среднем, баланс нулевой. И это прогресс! Через какое-то время человек учится, тогда получается выходить в плюс. До этого этапа доходят не все. Очень небольшая часть трейдеров становится профессионалами, многие просто сливают бюджет, разочаровываются и уходят.





Автор статьи: Александр Матвеев




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