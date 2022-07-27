Облепиховое масло при гемороое

Облепиховое масло давно применяется при геморрое, как заживляющее,репаративное средство. Оно обезболивает и останавливает кровотечение, помогает снять отек. Его влияние на внутренние органы желудочного тракта, и все сопутствующие органы (толстая и двенадцатиперстная кишка) неоценимо по своей благотворности.

Облепиховое масло при геморрое: полезные компоненты

1. Природные аминокислоты и гидроксильные радикалы способны устранять воспаление, снимать отек и напряжение геморроидального узла, угнетать боль.

2. Витамин группы С, которого в облепихе с избытком, укрепляет сосудистые стенки и способствует их эластичности.

3. Общие регенерирующие свойства масла восстанавливают поврежденные ткани и останавливают геморроидальное кровотечение.

Богатый витаминный арсенал облепихового масла раскрывает свои свойства при лечении геморроя, как только человек начинает его применять. Результаты будут удивительны – стремительные ремиссии облегчают состояние больного.

Облепиховое масло при геморрое: как применять наружно?

Наиболее подходящая схема того, как результативно применять облепиховое масло при периодическом геморрое – это двойное применение – внутрь и наружу.

• Примочки из масла при наружных узлах: наносим масло на ватный диск и прикладываем в зону проблемы. Процедуру повторяем минимум семь дней подряд

• Микроклизма с маслом при внутренних узлах: 60 грамм чуть теплого масла вводим в анус при помощи шприца без иголки и оставляем на полчаса. Все манипуляции проводим в горизонтальном положении лежа на боку, и предварительно почистив кишечник (клизма, дефекация). Курс применения – семь дней.

• Вводим кишку турунды, обильно пропитанную маслом облепихи в ректальное отверстие на два-три часа. Период лечения 7-9 дней.

Лечение облепиховым маслом: как применять внутрь?

Обычно, масло пьют до еды по одной маленькой ложке. Курс длится две недели. При повышенной кислотности рекомендуется запивать его водой содержащей щелочь.

Облепиха при геморрое: ректальные свечи

Свечи облепиховые очень действенны при геморрое. Они подходят женщинам в период после зачатия и последующей лактации, так как полностью натуральны. Свечи не только окажут анестезирующее действие, но и снимут катар трещин в толстой кишке. Они ценны тем, что действуют именно на первоочаг проблемы. Ставить ректальные свечи нужно после дефекации, приняв горизонтальное положение.

Лечение облепиховым маслом: противопоказания

Несмотря на свою безусловную пользу, масло облепихи обладает также рядом противопоказаний:

• непереносимость компонентов облепихи;

• заболевания печени;

• желчнокаменная болезнь.

Если при применении внутрь облепихового масла при геморрое, возникает неприятная горечь полости рта и расстройство желудка (понос, рвота), или, при местном применении, – сильное жжение, как от ожога – использование масла необходимо прекратить.

Облепиховое масло при геморрое легкой и средней стадии можно применять как единственное средство



А при хронической форме заболевания – в качестве одного из средств, при общей терапии. После геморроидэктомии эффективно использовать масло, как средство предупреждения инфекционных осложнений и в качестве заживляющего препарата.

Чтобы достичь успехов в борьбе с патологией вен толстой кишки, необходимо не только точечное лечение проблемных мест с помощью масла, но и соблюдения особой диеты, использование специальной гимнастики, принятие прохладных ванн. Только тогда можно рассчитывать, чтодискомфортные ощущения в деликатной области отступят, и человек вновь ощутить полноту бытия без этого недуга.





Автор статьи: Александр Матвеев