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27 июл 10:45

Облепиховое масло при гемороое



Облепиховое масло давно применяется при геморрое, как заживляющее,репаративное средство. Оно обезболивает и останавливает кровотечение, помогает снять отек. Его влияние на внутренние органы желудочного тракта, и все сопутствующие органы (толстая и двенадцатиперстная кишка) неоценимо по своей благотворности.


Облепиховое масло при гемороое


Облепиховое масло при геморрое: полезные компоненты


1. Природные аминокислоты и гидроксильные радикалы способны устранять воспаление, снимать отек и напряжение геморроидального узла, угнетать боль.
2. Витамин группы С, которого в облепихе с избытком, укрепляет сосудистые стенки и способствует их эластичности.
3. Общие регенерирующие свойства масла восстанавливают поврежденные ткани и останавливают геморроидальное кровотечение.


Богатый витаминный арсенал облепихового масла раскрывает свои свойства при лечении геморроя, как только человек начинает его применять. Результаты будут удивительны – стремительные ремиссии облегчают состояние больного.



Облепиховое масло при геморрое: как применять наружно?


Наиболее подходящая схема того, как результативно применять облепиховое масло при периодическом геморрое – это двойное применение – внутрь и наружу.


• Примочки из масла при наружных узлах: наносим масло на ватный диск и прикладываем в зону проблемы. Процедуру повторяем минимум семь дней подряд


• Микроклизма с маслом при внутренних узлах: 60 грамм чуть теплого масла вводим в анус при помощи шприца без иголки и оставляем на полчаса. Все манипуляции проводим в горизонтальном положении лежа на боку, и предварительно почистив кишечник (клизма, дефекация). Курс применения – семь дней.


• Вводим кишку турунды, обильно пропитанную маслом облепихи в ректальное отверстие на два-три часа. Период лечения 7-9 дней.


Лечение облепиховым маслом: как применять внутрь?


Обычно, масло пьют до еды по одной маленькой ложке. Курс длится две недели. При повышенной кислотности рекомендуется запивать его водой содержащей щелочь.



Облепиха при геморрое: ректальные свечи


Свечи облепиховые очень действенны при геморрое. Они подходят женщинам в период после зачатия и последующей лактации, так как полностью натуральны. Свечи не только окажут анестезирующее действие, но и снимут катар трещин в толстой кишке. Они ценны тем, что действуют именно на первоочаг проблемы. Ставить ректальные свечи нужно после дефекации, приняв горизонтальное положение.



Лечение облепиховым маслом: противопоказания


Несмотря на свою безусловную пользу, масло облепихи обладает также рядом противопоказаний:


• непереносимость компонентов облепихи;
• заболевания печени;
• желчнокаменная болезнь.


Если при применении внутрь облепихового масла при геморрое, возникает неприятная горечь полости рта и расстройство желудка (понос, рвота), или, при местном применении, – сильное жжение, как от ожога – использование масла необходимо прекратить.



Облепиховое масло при геморрое легкой и средней стадии можно применять как единственное средство

А при хронической форме заболевания – в качестве одного из средств, при общей терапии. После геморроидэктомии эффективно использовать масло, как средство предупреждения инфекционных осложнений и в качестве заживляющего препарата.


Чтобы достичь успехов в борьбе с патологией вен толстой кишки, необходимо не только точечное лечение проблемных мест с помощью масла, но и соблюдения особой диеты, использование специальной гимнастики, принятие прохладных ванн. Только тогда можно рассчитывать, чтодискомфортные ощущения в деликатной области отступят, и человек вновь ощутить полноту бытия без этого недуга.





Автор статьи: Александр Матвеев




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