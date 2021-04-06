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Увеличьте скорость компьютера, не выходя за рамки бюджета
Если вы заметили, что ваш компьютер замедляется, но у вас есть только ограниченные средства, которые можно потратить на обновления , вы захотите выбрать лучшие из возможных обновлений оборудования, которые могут ускорить ваш компьютер без ущерба для банка. Не существует одного конкретного решения для всех, потому что индивидуальные потребности в оборудовании различаются от человека к человеку в зависимости от того, для чего они в основном используют свой компьютер. Если у вас ограниченный бюджет и вы можете позволить себе ТОЛЬКО одно обновление, вот несколько распространенных обновлений на выбор, которые могут помочь повысить производительность вашего ПК.
Обновите память / RAM
Большинство ноутбуков имеют 2 слота для оперативной памяти, и на вашем ноутбуке, скорее всего, занят только один из двух слотов. Это означает, что вы можете просто купить вторую RAM и установить ее в другой слот. Даже если оба ваших слота заняты, вы все равно можете выполнить обновление, заменив их оба более крупными ОЗУ. Windows XP и 32-разрядные версии Vista и Windows 7 могут обрабатывать не более 3,5 ГБ памяти. Существуют также 64-битные версии Vista и Windows 7, которые могут обрабатывать еще больше памяти. Однако вам нужно будет установить правильный тип оперативной памяти, и именно здесь вам понадобится помощь. Вы можете купить оперативную память для ноутбуков в интернет-магазине "4Samsung". Вы также можете приобрести клавиатуру для своего ноутбука по цене от производителя по ссылке https://4samsung.com.ua/klaviatura.
Обновите жесткий диск до твердотельного диска
Одно из лучших обновлений для общего увеличения скорости компьютера. Будущее твердотельных накопителей выглядит безоблачным, поскольку технология SSD значительно сокращает задержки с жестким диском компьютера. Переход с традиционного жесткого диска на твердотельный накопитель может дать вашему компьютеру огромный прирост производительности в играх, а также общий прирост общих приложений. Следует иметь в виду, что твердотельные накопители имеют ограниченный объем хранилища, и они также могут быть дорогими, особенно если вы пытаетесь сэкономить на бюджете. Они действительно предлагают такие преимущества, как сокращение времени загрузки и ускорение запуска приложений. Это также поможет играм загружаться быстрее, хотя не повлияет на их производительность во время игры. В этой статье показано, как установить SSD на ваш компьютер.
Если у вас есть только ограниченная сумма денег, которую можно потратить на улучшения, которые могут сделать ваш компьютер более быстрым, внимательно изучите свои варианты, чтобы определить, какой вариант подходит вам. Если вы обнаружите, что вам требуется более одного обновления для достижения желаемых результатов, определите, сколько они будут стоить, а затем решите, стоят ли обновления того, или вам может быть лучше инвестировать в новую компьютерную систему. Не существует одного «правильного» обновления, подходящего для каждой ситуации, поэтому решите, какие аспекты работы компьютера наиболее важны для вас. Взвесьте стоимость обновлений с тем, какие улучшения вы действительно получите, заставив их решить, стоит ли это вложенных средств. Выполнение нескольких обновлений одновременно или сочетание различных обновлений действительно может значительно повысить скорость вашего ПК.
Обновите процессор компьютера
Если вы ищете общие решения, как немного ускорить работу вашего ПК, обновление процессора может принести вам пользу. Это доступное обновление, которое улучшает производительность во многих областях компьютера, включая лучшую графическую производительность. Если вы много кодируете видео и аудио, это будет хорошим обновлением для ваших нужд. Если вы не хотите специально ускорить одну область в целом, а ищете более широкий спектр общих улучшений, это может быть лучшим выбором.
Инвестируйте в новую видеокарту
Новая видеокарта значительно улучшит игровой процесс, но мало что сделает для улучшения общей производительности приложений в других областях ПК. Обновление старых компьютеров в этой области может стоить дороже, в то время как для новых компьютеров это очень экономичный вариант. Даже если вы не планируете создавать свой собственный компьютер от начала до конца, вы можете провести небольшое исследование, чтобы узнать, как это сделать, чтобы получить лучшее представление о том, какие типы обновлений могут лучше всего подойти для вашей компьютерной ситуации. Новое обновление видеокарты может пройти долгий путь к улучшению производительности в играх, так что это, скорее всего, обновление, что игроки будут заинтересованы в попытке. Если вы обычно не используете свой компьютер для игр, большинство новых ПК могут работать в обычном режиме и даже с воспроизведением HD без необходимости обновления видеокарты.
Автор статьи: Александр Матвеев