Обновления, которые стоит попробовать перед покупкой нового ноутбука

Раньше медленный ноутбук оставлял вам один выбор: купить новый. Компьютеры в целом развивались так быстро, что важные функции добавлялись регулярно, а компьютер трехлетней давности мог быть столь же полезен, как пресс-папье. Но времена изменились. Ноутбук 2010 года выпуска по-прежнему отлично справляется с задачами, которые большинство из нас использует каждый день: просмотр веб-страниц и социальных сетей, заполнение форм, покупки и даже легкие игры. Если вы присматривались к новому компьютеру, обязательно купите его! Но если вы выполните три обновления, которые я предлагаю здесь, вы увидите существенное повышение производительности своей машины и сэкономите много денег.

Обновление 1. Замена жесткого диска на SSD



Почему вам следует это сделать: большинство компьютеров хранят свои данные на традиционном HDD с вращающимся диском, но переход на твердотельный накопитель (SSD) может значительно повысить скорость вашего компьютера. Вы можете приобрести любые детали для HP, в том числе и новый накопитель, в интернет-магазине "HP Parts". SSD-накопители состоят из флэш-накопителей, тех же носителей, которые используются в наших смартфонах, планшетах, цифровых камерах и портативных игровых консолях. Компьютер может читать и записывать данные на SSD значительно быстрее, чем на жесткий диск. Для человека, который выполнил это обновление трижды, разница огромна. Не будет преувеличением сказать, что это заставляет компьютер чувствовать себя совершенно новой машиной. Приложения загружаются быстрее, компьютер загружается быстрее, а в качестве бонуса компьютер работает даже немного тише. Если бы я порекомендовал выполнить одно обновление, которое люди сделают перед тем, как принять решение о покупке новой машины, это будет установка SSD. Гарантирую, вы будете удивлены тем, сколько жизни осталось в вашем старом компьютере.

Обновление 2: добавление дополнительной оперативной памяти





добавление RAM (оперативной памяти) - одно из самых простых обновлений, которые вы можете выполнить;



в сочетании с повышением производительности за счет установки твердотельного накопителя увеличение оперативной памяти фактически предоставит среднему пользователю совершенно новую машину.



Приложение, будь то хардкорная игра или базовый веб-браузер, будет занимать память при загрузке. Чем интенсивнее приложение, тем больше памяти оно использует; одновременный запуск нескольких приложений также вызовет нагрузку на вашу оперативную память, поскольку все приложения используют один и тот же пул памяти. Чем больше у вас оперативной памяти, тем больше данных могут загрузить эти приложения за раз. К счастью, если вы не являетесь опытным пользователем, вам определенно сойдет с рук 8 ГБ, которых должно быть достаточно для более чем простых вычислительных задач в течение следующих нескольких лет.

Обновление 3: Создание многофакторной системы резервного копирования



Почему вам следует это сделать: это скорее обновление вычислительной системы вашего ноутбука, но в цифровом мире мало проблем, столь же разрушительных, как потеря данных. Поскольку наша жизнь в значительной степени стала цифровой, многие из наших уникальных воспоминаний заперты за экраном.



Наши фотографии особенно подвержены потере данных; единственная копия большинства фотографий, которые я сделал с момента покупки iPhone в 2007 году, находится на моем компьютере. Однако я установил многофакторную систему резервного копирования поэтому даже если мой компьютер завтра будет уничтожен, мои данные будут в безопасности. Большинство людей слышали (или, надеюсь, слышали) о каком-то цифровом резервном копировании. Когда я предлагаю людям иметь многофакторную резервную копию, я имею в виду, что ваши данные хранятся в нескольких местах. Раньше это было довольно сложно настроить, но есть одно решение для многофакторного резервного копирования, которое мне действительно нравится.





Автор статьи: Александр Матвеев