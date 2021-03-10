Как исправить, если аккумулятор ноутбука не заряжается?

Батарея вашего ноутбука не заряжается на Windows 10, как раньше? В этом случае проблема наверняка может быть связана с Windows, аккумулятором или зарядкой. Если вы используете старый ноутбук, возможно, потребуется замена батареи. Проблемы с аккумулятором в настоящее время распространены. Это может вызвать множество проблем с ноутбуком. Проблема отсутствия заряда также может быть связана с поломкой зарядного устройства. В таком случае вы можете приобрести новое зарядное устройство Dell в магазине "Dell Parts". Говоря о предметах, мы здесь с некоторыми из стандартных проблем с аккумулятором, когда аккумулятор ноутбука не заряжается на ноутбуках с Windows 10 с последним обновлением. Итак, сегодня мы обсудим, как исправить ноутбук с Windows 10, который подключен к сети, но не заряжается. Или вы можете проверить наличие проблем перед установкой обновления Windows 10, но даже тогда вы все равно можете испытывать икоту во время процесса.





Аккумулятор ноутбука не заряжается, но ноутбук отлично работает с адаптером питания. Это означает, что срок службы аккумулятора вашего ноутбука остановился, и его необходимо как можно скорее заменить. Посетите сервисный центр для правильной замены.

Аккумулятор ноутбука подключен и не заряжается. По словам пользователей, иногда аккумулятор не заряжается, даже если устройство подключено к розетке. В этом случае попробуйте обновить драйвер аккумулятора и проверьте, решена ли проблема.

Аккумулятор ноутбука не заряжается в Windows 7. Эти проблемы могут возникать и в более старых версиях Windows. Даже если у вас нет Windows 10, вы можете использовать большинство наших решений, поскольку они также полностью совместимы с ОС Windows.



Наконец, мы выяснили, что эта проблема не является редкостью и иногда возникает после обновления Windows. И, к счастью, для этого есть простое решение. Нам не удалось воспроизвести его с тех пор, как это произошло два года назад, но с тех пор диспетчер устройств в Windows 10 не изменился, поэтому стоит попробовать наше исправление, если вы столкнетесь с той же проблемой. Вот как мы получили решение этой проблемы, когда аккумулятор ноутбука снова заряжается, когда он подключен к розетке. Однако в новом ноутбуке с Windows 10 заменять аккумулятор не потребуется. Аккумулятор не заряжается в Windows 10 - это случай, о котором мы знаем сейчас. Каждые 6 из 10 человек жалуются на эту проблему. И это пришло нам в уши, и вот как мы пришли к решению. Вот как вы можете починить ноутбук с Windows 10 без проблем с зарядкой.Проблемы с аккумулятором могут вызвать множество проблем с ноутбуком. Существует множество факторов, которые приводят к возникновению проблемы — батарея ноутбука не заряжается в Windows 10. И вот некоторые из распространенных проблем с аккумулятором ноутбука, о которых сообщили пользователи:

Как исправить, если аккумулятор ноутбука не заряжается в Windows 10?



Теперь это не конкретная проблема, поэтому нам нужно устранить неполадки здесь. Просмотрите эти решения по устранению неполадок и посмотрите, какое из них вам подходит.

Извлеките аккумулятор и нажмите кнопку питания



По нашим словам, люди могут решить эту проблему, просто выключив ноутбук и вынув из него аккумулятор. Кроме того, обязательно отключите все источники питания, например зарядную док-станцию или зарядное устройство для ноутбука. После этого включение устройства может работать нормально. Вы также можете попробовать извлечь и снова вставить аккумулятор, и в большинстве случаев это решает проблему. Но это не относится к тому, у кого есть ноутбук с несъемным аккумуляторным отсеком. Для них у нас в очереди больше решений.

Вызов ключа сброса батареи



Не все, но многие производители предоставляют кнопку сброса батареи в нижней части ноутбука или где-то справа рядом с портом USB. Спровоцировать эту кнопку может быть немного сложно, но это можно быстро сделать с помощью PIN-кода для извлечения SIM-карты или простого PIN-кода, который достаточно тонкий, чтобы войти в этот слот. Этот ключ в основном присутствует на ноутбуках Acer, Lenovo и HP. Этот ключ еще не найден в Dell поэтому если вы используете ноутбуки Dell, лучше ознакомьтесь с другими вариантами.

Очистите адаптер питания и контакты вручную



Бывают случаи, когда кто-то просто начинает играть с входом адаптера питания и вставляет небольшие кусочки бумаги или фантики. Убедитесь, что в зарядном порте вашего ноутбука нет посторонних предметов. Проверьте, нет ли дебри, куска ткани или обертки от конфет. Просто используйте старую зубную щетку, чтобы очистить порт, и продуйте воздух внутрь, чтобы удалить частицы пыли или градусы.

Очистите контакты разъема аккумулятора



Контакты разъема аккумуляторной батареи — это основная точка контакта при передаче электроэнергии. Иногда они немного пылятся, а иногда появляются коррозии. Так что просто откройте портал для батарей. И очистите щеткой. Вы можете использовать свою старую зубную щетку, ничего особенного не требуется. Несомненно, существует множество способов ухода за батареей и множество решений для их устранения. Но между розеткой и ноутбуком есть несколько ступеней и деталей, которые могут с треском выйти из строя. Некоторые из них легко исправить с помощью программной настройки или новой батареи. И, проявив немного здравого смысла, вы можете решить такие проблемы. Мы рекомендуем вам попробовать эти решения и сообщить нам, работают ли они на вашем ноутбуке или нет.





Автор статьи: Александр Матвеев