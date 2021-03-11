Hi-tech
11 мар 18:51
Как ускорить медленный ноутбук или компьютер?
Не так давно дорогостоящая технология начала дешеветь, в основном потому, что потребители должны были воспользоваться преимуществами «запланированного устаревания», заложенного в устройство. Если у вас не было навыков для обновления вашей памяти, установки новой материнской платы, когда ваша перегорела, или выполнения других технических ремонтов или изменений, вы в значительной степени должны были сдаться. Вы отнесли его в местный компьютерный магазин, они передали ваши файлы за изрядную плату, и вы вышли из магазина с блестящей новой моделью без всего программного обеспечения, которое вы уже заплатили за установку.
Итак, что вы можете сделать с ноутбуком, который замедляется, кроме как выбросить его в мусорное ведро? Во-первых, вы можете заменить комплектующие детали своего ноутбука в любом специализированном интернет-магазине. К примеру, замена комплектующих ноутбука Sony выполняется в магазине "Sony Parts". А вот несколько из наших главных советов по отсеиванию системного болота и устранению нарушителей спокойствия.
Очистите свои файлы
Один технически мыслящий друг, который останется безымянным, является чем-то вроде хранителя ... то есть хранителя файлов. Ничего не удаляется, точка. У этого человека есть три внешних жестких диска (два из которых были сделаны из корпусов SATA и старых жестких дисков, чтобы не выбрасывать файлы на этих дисках) и две подписки на облачное хранилище. Недавно этот человек нашел документ Word с эссе колледжа, написанным в 1994 году, который все еще занимает место на одном из дисководов. Если серьезно, старые файлы наносят урон вашей системе. Представьте, что вам приходилось носить с собой все учебники, которые вы когда-либо использовали в средней школе и колледже, куда бы вы ни пошли. Информация есть, но она тяжелая и вам не нужно 90%. Это замедляет вас и заставляет усерднее работать над поиском нужной информации. Да, это непросто, но потратить время на то, чтобы просмотреть файлы и определить, что вам действительно нужно, а что нет, стоит того.
Вас замедляют не только файлы, о которых вы знаете. При просмотре страниц в Интернете ваш компьютер собирает множество ненужных файлов, файлов cookie и истории. То же самое происходит, когда вы запускаете на своем компьютере большинство программ - сохраняется множество временных файлов и настроек. Они вам не нужны, и да, как вы уже догадались, без них вы будете работать быстрее.
Удалите неиспользуемое программное обеспечение
Однако не только старые файлы и каталоги могут вызывать проблемы со скоростью такого типа. Иногда целые программы - те, которые вы, возможно, не собирались устанавливать, другие, о которых вы забыли или которые больше не поддерживаются, занимают место и пытаются загрузиться при запуске. Попытка удалить их самостоятельно не только отнимает много времени, но и может оказаться неэффективной против упрямых предварительно загруженных приложений и программ, которые выглядят так, как будто они ушли, но оставляют после себя остатки.
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия программного обеспечения
Устаревшее программное обеспечение может вызвать множество проблем с определенными программами, включая отставание и низкую производительность. Обновление программного обеспечения и драйверов может не только помочь ускорить работу медленного ПК, но и является одним из самых простых способов улучшить вашу кибербезопасность (что на самом деле также может поддерживать и улучшать производительность системы). Устаревшее программное обеспечение делает вас уязвимым для атак со стороны вредоносных программ, вирусов и шпионского ПО, которые могут оказать существенное влияние на вашу систему и снизить ее производительность.
Разберитесь с антивирусом
Это настолько очевидно, что само собой разумеется: у вас должно быть установлено и поддерживается надежное антивирусное программное обеспечение. Вирусы, трояны, вредоносные программы и другие вредоносные программы могут не только сделать вас уязвимыми для более серьезных повреждений, но и замедлить работу вашей системы. Но теперь хорошие новости: на рынке есть несколько невероятных антивирусных программ с потрясающими ценами, охватом нескольких устройств и бонусными инструментами, такими как геозона и родительский контроль, блокировка от кражи и многое другое. И получите это, некоторые антивирусные программы даже поставляются в комплекте с функциями оптимизации, которые повышают производительность вашего устройства или компьютера.
Нет абсолютно никакой необходимости тратить деньги на новый ноутбук, пока вы не исчерпаете некоторые базовые лежачие полицейские. Вам нужно всего лишь загрузить, чтобы улучшить свою систему и решить проблемы со скоростью. Если окажется, что это что-то более сложное, например, необходимость в дополнительных компонентах, таких как ОЗУ, в Интернете есть много информации - даже для начинающего пользователя, которая поможет вам вернуться к работе.
Автор статьи: Александр Матвеев
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