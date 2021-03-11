Как ускорить медленный ноутбук или компьютер?

Не так давно дорогостоящая технология начала дешеветь, в основном потому, что потребители должны были воспользоваться преимуществами «запланированного устаревания», заложенного в устройство. Если у вас не было навыков для обновления вашей памяти, установки новой материнской платы, когда ваша перегорела, или выполнения других технических ремонтов или изменений, вы в значительной степени должны были сдаться. Вы отнесли его в местный компьютерный магазин, они передали ваши файлы за изрядную плату, и вы вышли из магазина с блестящей новой моделью без всего программного обеспечения, которое вы уже заплатили за установку.







