Как отключить клавиатуру ноутбука?

Иногда необходимо отключить клавиатуру ноутбука. Вот лучшее и простое руководство о том, как это сделать. Ваш ноутбук недавно упал, и теперь клавиши плохо работают? Возможно, вы пролили сладкую жидкость на клавиатуру, и теперь все ваши клавиши хотят слипнуться. Какой бы ни была проблема, есть простое решение для ноутбуков с нефункциональной клавиатурой: дополнительные USB-клавиатуры (или даже Bluetooth- клавиатуры). Хотя использование дополнительной клавиатуры решит вашу ключевую проблему, вы можете пойти дальше и отключить оригинальную клавиатуру вашего ноутбука, особенно если повреждение, которое она получила, заставляет ее печатать непредсказуемо. Интернет магазин 104knopki поможет вам заменить неисправную клавиатуру ноутбука. В этом руководстве мы научим вас, как отключить встроенную клавиатуру, чтобы вы могли без проблем использовать новую. Мы рассмотрим два метода: один из них временный, а другой постоянный.



Метод 1. Временно отключите клавиатуру ноутбука









Чтобы отключить клавиатуру ноутбука до следующей перезагрузки компьютера, все, что вам нужно сделать, это удалить ее драйверы в диспетчере устройств. Поскольку ваш компьютер автоматически переустановит эти драйверы при следующей перезагрузке, это не постоянное исправление.Однако, если вы ищете краткосрочное решение или не возражаете делать это каждый раз при перезагрузке ноутбука, это быстрый и простой способ. Для начала откройте меню «Пуск» на компьютере и введите «диспетчер устройств». Выберите Диспетчер устройств, когда он появится. Перейдите к раскрывающемуся меню « Клавиатуры» и найдите клавиатуру, которую хотите отключить. Может потребоваться некоторое время, чтобы найти клавиатуру, которую нужно выключить. Затем щелкните правой кнопкой мыши клавиатуру, которую вы хотите отключить, и выберите Удалить устройство. Если для устройства есть параметр « Отключить», вы также можете выбрать его. Ваш компьютер покажет вам несколько запросов с вопросом, действительно ли вы хотите удалить это устройство. Примите их все, но не перезагружайте компьютер, если вас об этом попросят. Ваш ноутбук повторно активирует свою клавиатуру при перезапуске с помощью этого метода!Этот метод сделает так, что клавиатура вашего ноутбука не будет работать до следующего обновления драйверов. Это включает в себя обман вашего компьютера, чтобы попытаться использовать другой драйвер для вашей клавиатуры вместо правильного. С помощью этого метода ваш компьютер не будет пытаться переустановить драйверы клавиатуры при перезагрузке, но, поскольку установлены неправильные драйверы, клавиатура также не будет работать. Единственным недостатком этого метода является то, что на некоторых ноутбуках также будут затронуты трекпады, поскольку один и тот же драйвер иногда может управлять обоими устройствами. Убедитесь, что у вас есть USB-мышь или трекпад на случай, если это произойдет с вашим ноутбуком.Для этого метода снова вернитесь к диспетчеру устройств, как мы это делали в предыдущем процессе. Затем выберите «Обновить драйвер» для клавиатуры, которую хотите отключить. Затем в открывшемся окне выберите «Найти на моем компьютере драйверы». Установите флажок « Разрешить мне выбрать из списка доступных драйверов на моем компьютере». Если вы когда-нибудь захотите восстановить работу клавиатуры, вернитесь в Диспетчер устройств и позвольте Windows автоматически обновлять драйверы. Теперь вы готовы использовать новую функциональную клавиатуру вместо старой!Автор статьи: Александр Матвеев