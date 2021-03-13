Как очистить и ускорить работу вашего ноутбука?

Когда дело доходит до ноутбуков, обычно кажется, что чем новее, тем быстрее. Все помнят тот день, когда они принесли домой свой ноутбук, взломали его и наслаждались молниеносной скоростью. С того дня скорость и производительность вашего ноутбука, вероятно, снизились, и может возникнуть ощущение, что ваш компьютер работал месяцами или даже годами. В зависимости от того, на каком этапе жизненного цикла находится ваш ноутбук, попытка выбрать лучший вариант восстановления исходной производительности компьютера может оказаться непосильной задачей. Вы можете обновить детали своего ноутбука в интернет-магазине 4lenovo.com.ua. Узнав, как повысить производительность своего ноутбука, вы сэкономите много времени и стресса.

Такие неприятности, как длительные задержки и зависание операционной системы ноутбука или приложений, могут быть значительно уменьшены или уйти в прошлое. Знание того, как ускорить работу вашего ноутбука, чрезвычайно полезно и не требует времени. Мы разделили лучшие способы ускорить работу вашего ноутбука на два раздела: быстрое увеличение скорости и повышение производительности вашего компьютера. С помощью этого руководства вы сможете предпринять правильные шаги, чтобы избавить свой ноутбук от нагрузки, связанной с производительностью, которая мешала ему в течение нескольких месяцев. Выполните следующие действия, чтобы восстановить или улучшить производительность вашего компьютера.



Быстрые способы повысить скорость вашего ноутбука



Добавьте SSD



SSD или твердотельный накопитель отличается от традиционного жесткого диска, поскольку он хранит данные в микросхемах памяти без использования механических компонентов. Твердотельные накопители — отличный способ немедленно повысить скорость и производительность вашего компьютера. Они относительно недороги - SSD на 256 ГБ может стоить около 75 долларов. Твердотельные накопители требуют установки поэтому если вы не знакомы с тонкостями дизайна ноутбука, возможно, будет лучше заплатить кому-нибудь, чтобы он установил его для вас.



Ограничьте запуск задач и программ









Были ли вы когда-нибудь в ситуации, когда вам нужно было быстро распечатать документ для вашего начальника или клиента, вы включали свой ноутбук, входили в систему ... и затем ждали? Нет ничего хуже, чем производительность вашего ноутбука в трудное время. Это простая задача, которая в считанные минуты может быстро превратиться в головную боль. Но почему это могло произойти, особенно если у вас был ноутбук всего пару лет? Когда вы включаете ноутбук, автоматически открываются и запускаются несколько программ. Программы, работающие в фоновом режиме, могут истощить процессор и замедлить время запуска. Потратив несколько минут и сделав несколько щелчков мышью, вы можете повысить производительность своего ноутбука и сэкономить часы ожидания.Для пользователей Windows 10 это включает в себя открытие диспетчера задач, нажатие на «Настройки», «Приложения», а затем на вкладку «Автозагрузка». Здесь вы найдете список программ, ранжированных по влиянию на запуск. Вы можете включать и отключать те, которые считаете необходимыми. Вы также можете отсортировать список по уровню воздействия, названию приложения и статусу. Если вкладка «Автозагрузка» не отображается в ваших настройках, щелкните правой кнопкой мыши кнопку «Пуск», выберите параметр «Диспетчер задач» и нажмите «Запуск». Иногда кнопка «Запуск» может быть расположена в разделе «Подробнее».Для пользователей MacOS, особенно с Catalina 10.15, щелкните значок меню Apple, «Системные настройки», а затем «Пользователи и группы». Затем выберите свою учетную запись для операционной системы и нажмите «Элементы входа». Затем будет представлен список всех программ, которые запускаются при включении вашего ноутбука, а также три задачи, которые вы выполняете: добавить элемент входа, удалить элемент входа и скрыть элемент входа. Чтобы улучшить производительность вашего ноутбука, выберите приложения, которые вы хотите прекратить загружать при запуске, щелкнув приложение, чтобы выделить его, а затем щелкнув символ минус, расположенный в центре нижней части окна. Если появится приложение или программа, которые раньше были на вашем ноутбуке, щелкните пустое поле с надписью «Скрыть», и оно будет удалено из вашего списка элементов входа.Утилита очистки диска — это программа, представленная в Windows, которая оценивает и удаляет ненужные программы и файлы с вашего компьютера. Это отличный инструмент для очистки вашего компьютера от ошибочных файлов, о существовании которых вы бы и не подозревали. Вы можете получить к нему доступ, набрав «очистка диска» в строке поиска. Появится диалоговое окно с раскрывающимся меню, позволяющее выбрать драйвер, для которого вы хотите выполнить очистку диска. Щелкните OK, чтобы начать процесс. После сканирования он покажет вам список со всеми файлами и количеством свободного места на диске. Щелкните все поля, расположенные слева от файлов, и щелкните Очистить системные файлы. Затем программа выполняет интенсивное сканирование и создает другое окно, аналогичное предыдущему, но также предоставляет информацию о том, сколько места было сэкономлено. Снова выберите параметры и нажмите ОК, чтобы удалить файлы без возможности восстановления.Как и эти надоедливые файлы, засоряющие ваш жесткий диск, есть еще больше скрытых элементов, занимающих место в вашем интернет-кеше. Регулярная их очистка может освободить пару гигабайт памяти, что ускорит ваш ноутбук. Самый простой способ удалить временные файлы из вашего интернет-кеша — это просмотреть отдельные браузеры и перейти на вкладку «Настройки». Независимо от браузера, поиск «Очистить историю», «Очистить данные» и «Очистить кеш» займет несколько минут. Следуйте представленным инструкциям, которые обычно представляют собой нажатие или два нажатия кнопки для удаления всех данных. Как только это будет сделано, вы освободите больше места в кэше, что повысит производительность вашего ноутбука.Автор статьи: Александр Матвеев