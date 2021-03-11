Как увеличить производительность ноутбука?

Медленный ноутбук — одна из самых неприятных вещей, особенно с медленным подключением к Интернету и без электричества. Если вы на грани удара головой о стену из-за медленной скорости вашего ноутбука, вы попали в нужное место. Мы подробно поговорим о простых способах ускорить работу вашего ноутбука. Да, есть множество простых способов, которые вам следует рассмотреть, прежде чем принять решение о замене ноутбука. Один из таких способов — замена комплектующих деталей ноутбука. Это можно сделать в любом специализированном интернет-магазине. К примеру, детали ноутбука Asus можно заменить в магазине asusparts.com.ua. Поверьте, вам даже в голову не придет новый ноутбук. Старый, скорее всего, будет работать, если вы последуете нашим инструкциям. Тогда приступим!



Очистите свой ноутбук





Время от времени перезагружайте свой ноутбук. Никогда не перезапускать его также может замедлить его.

Не запускайте слишком много программ одновременно.

Переустановите ОС.

Удалите все расширения браузера, которые вы не используете.

Очистите свой ноутбук и физически, потому что пыль и грязь могут замедлить его работу.



Под очисткой мы подразумеваем очистку файлов на вашем ноутбуке. Точно так же, как наш дом забит вещами, которые мы не используем, наши ноутбуки полны файлов, которые нам не нужны. Потратьте немного времени и удалите все эти файлы. Вы найдете множество изображений, видео, аудиофайлов с высоким разрешением, которые вы не использовали в течение нескольких месяцев. Избавься от них! После того, как вы пройдете через этот процесс, вы должны взять за привычку удалять все ненужные файлы даже из корзины, чтобы вы больше не оказались в той же ситуации.Некоторые программы запускаются в тот момент, когда вы включаете свой ноутбук, верно? Отключите их. Они могут значительно замедлить работу вашей системы. Пока вы занимаетесь этим, проверьте все предметы в своем лотке. Все это также запускается по умолчанию при запуске. Просмотрите их и удалите все ненужное. Эта очистка приведет к значительному увеличению скорости ноутбука, особенно во время запуска.Сообщите нам, правда ли это — ваш ноутбук до недавнего времени работал хорошо. Вы скачали приложение или установили программу, и вдруг она начинает работать медленно. Что ж, это может быть связано с тем, что последняя загруженная вами программа довольно тяжелая и использует ваши ресурсы. Щелкните правой кнопкой мыши диспетчер задач и нажмите «Подробнее», чтобы получить список активно работающих программ. Щелкнув любую из программ, вы узнаете, сколько она использует. Если программа не нужна, удалите ее. Если вам нужна программа, убедитесь, что она работает только тогда, когда вы ее используете, а не все время в фоновом режиме.Ваши драйверы и операционная система должны обновляться по мере выхода нового обновления. Старые версии могут значительно замедлить работу вашего ноутбука. То же самое и с вашими приложениями.Примечание: вы, вероятно, получаете уведомления о новых обновлениях и игнорируете их, потому что вы что-то делаете. Постарайтесь этого не делать, потому что это напрямую влияет на производительность вашей системы.Как и данные и файлы, есть несколько программ, которые вы не используете. Почему бы вам их не удалить? Если они вам понадобятся позже, вы можете скачать их тогда, но просто хранить их прямо сейчас бесполезно. Удалите их, и ваш ноутбук будет вам благодарен!Обычно план электропитания по умолчанию - «Сбалансированный», но создание собственного и оптимизация опций может повысить скорость вашего ноутбука. Перейдите в Панель управления и нажмите Оборудование и звук. Там вы увидите параметры электропитания. Выберите его, а затем выберите «Создать план управления питанием». Это также поможет продлить срок службы аккумулятора вашего ноутбука.Если на вашем ноутбуке слишком много мусора, и вы не знаете, что делать или с чего начать, просто запустите очистку диска. Это вам очень поможет. В Windows уже есть инструмент для этого, и вы можете найти его в Панели управления в разделе «Система и безопасность». Там нажмите «Администрирование» и выберите «Очистка диска».

Это несколько важных и простых советов, которые вы всегда должны помнить. Они избавят вас от множества разочарований. Если ничего из этого не помогло, возможно, тогда отнесите свой ноутбук к профессионалу и выясните, в чем проблема. Всего наилучшего!





Автор статьи: Александр Матвеев