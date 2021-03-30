Как ускорить ноутбук MSI с помощью SSD

Если вы столкнулись с проблемой низкой скорости вашего ноутбука или компьютера, то этот блог поможет вам увеличить скорость ноутбука с помощью SSD самостоятельно дома. В этом блоге я покажу вам шаг за шагом, как купить SSD в соответствии с вашими требованиями по низкой цене. Этот SSD может увеличить или ускорить работу вашего ноутбука или компьютера, если вы используете любую операционную систему, такую как Windows 7, Windows 8, Windows 10. Замена комплектующих мгновенно решает проблему медленного ноутбука. SSD может увеличить скорость ноутбука для игр. Ускорение ноутбука с помощью SSD очень важно для ежедневного интенсивного пользователя ноутбука или компьютера. HDD - это традиционное механическое запоминающее устройство, которое содержит вращающуюся головку. Он получает доступ к данным на пластинах, вращаясь с высокой скоростью.





Стоимость HDD дешевая

Доступен в большой емкости

Легко доступный



НЕДОСТАТОК HDD

Срок службы и надежность очень меньше (всего от 4 до 5 лет работы)

Если какое-либо механическое устройство повреждено, то жесткий диск поврежден (данные - это потеря)

Из-за механического устройства скорость очень низкая по сравнению с SSD.

Требуется больше мощности

Шум



SSD (ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ)



SSD находится в твердом состоянии и не содержит движущихся компонентов. Он имеет печатную плату, содержащую микросхемы флэш-памяти, на которых хранятся данные, это означает, что твердотельные диски работают с меньшим энергопотреблением, чем традиционные жесткие диски, и гораздо более надежными, поскольку рычагу привода не нужно преследовать вращающийся диск.



ПРЕИМУЩЕСТВА SSD

Очень высокая скорость по сравнению с обычным жестким диском (запуск ноутбука, выключение, быстрый доступ к данным)

Ударопрочный (не повреждается при падении с руки)

Низкое энергопотребление

Длительный срок службы благодаря отсутствию в нем движущихся частей

Нет шума



НЕДОСТАТОК HDD

Высокая стоимость хранения по сравнению с обычным жестким диском

Низкая емкость хранилища (из-за новой технологии)

Из-за износа характеристики со временем снижаются



O SSHD (ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ГИБРИДНЫЙ ДИСК)



SSHD - это комбинация SSD и HDD. В этой системе операционная система установлена на SSD. благодаря этому при запуске, перезагрузке и работе на ноутбуке или компьютере он будет работать быстро. Если у вас старый ноутбук или компьютер с проблемой низкой скорости. вы можете установить новый SSD в соответствии с вашими требованиями к скорости. Вы можете купить новый SSD в интернет магазине "MSI Parts" в соответствии с моделью вашего ноутбука. Установите этот SSD у себя дома, чтобы вы могли легко ускорить работу своего компьютера или ноутбука без помощи технического специалиста.





ПРОВЕРЬТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НОУТБУКА



Изучите руководство пользователя вашего ноутбука (или веб-сайт производителя), чтобы узнать, какой тип SSD подойдет к вашему ноутбуку, помимо того, где на самом деле панель доступа должна быть в нем. Вы также можете ознакомиться с вашей гарантией, чтобы убедиться, что вы не аннулируете гарантию, выполняя несанкционированные работы в вашей собственной системе.





КУПИТЬ ЖЕСТКИЙ ДИСК SSD ДЛЯ НОУТБУКА



SDD доступны в различных размерах и толщинах. Кроме того, вы должны быть уверены, что у накопителя есть идеальный порт для ноутбука (SATA или IDE). Даже 2,5-дюймовый диск SATA толщиной 7 мм - это то, что наиболее широко используется в новых ноутбуках. Но более тонкие ноутбуки могут работать с 1,8-дюймовым подъездом (когда их вообще можно обновлять). Некоторые ноутбуки работают с 9,5-миллиметровым приводом. Спросите руководство пользователя, веб-сайт или даже производителя вашего ноутбука, чтобы убедиться, что вы покупаете SSD для ноутбука. Надеюсь, вы купите отличный SSD для своего ноутбука.





Автор статьи: Александр Матвеев