IPS против TN: объяснение технологий экрана и что лучше для игр?

Мониторы для ПК и экраны ноутбуков бывают самых разных форм и размеров, но в основе почти всех есть одна общая черта: ЖК-панель. Но не все ЖК-дисплеи одинаковы. Некоторые из них лучше подходят для игр, некоторые предлагают лучший контраст, а некоторые обеспечивают более точные цвета. Вы можете приобрести любую матрицу для своего ноутбука в магазине "Laptop Screen", в том числе и дисплей для Apple. Итак, какой тип ЖК-дисплея лучше всего подходит для ваших нужд?

IPS против TN против VA - за и против









И IPS, и VA имеют два основных преимущества перед панелями TN. Во-первых, они предлагают гораздо лучшие углы обзора. Другими словами, вы можете просматривать панели VA и IPS с гораздо меньших углов и по-прежнему видеть то, что на экране, без значительного или какого-либо ухудшения цвета. Панели VA не так хороши, как IPS, и в результате могут быть несколько заметные различия в яркости при просмотре под разными углами. Но IPS страдает от так называемого «свечения IPS». Здесь просвечивает подсветка ЖК-дисплея, когда на дисплей смотрят под определенным углом. Обычно вы не должны замечать этого, если не смотрите под крайним углом, но иногда это можно увидеть в углах больших дисплеев, особенно если они не произведены по высоким стандартам. Некоторых пользователей это особенно беспокоит; для большинства это почти незаметно при обычном использовании.Еще одним преимуществом панелей IPS и VA является то, что обе имеют тенденцию к лучшей цветопередаче — опять же, потому что они просто обладают более контролируемой и точной способностью управлять проходящим светом. Что касается других отличий, IPS имеет тенденцию иметь более быстрое время отклика, чем VA, поскольку его кристаллы не должны опрокидываться, а затем скручиваться, как это происходит с VA (см. Ниже). Вы можете получить игровые мониторы с быстрым обновлением, использующие VA, но они не работают из-за медленного времени отклика пикселей. IPS медленнее, чем TN, но может быть достаточно быстрым для отзывчивых игр.Типичная панель IPS или TN будет иметь контраст 1000: 1 или ниже. Панели VA могут удвоить это. По этой причине VA, как правило, является лучшим выбором для телевизоров, где глубокий уровень черного важен для просмотра фильмов.Что касается TN, это не так уж и плохо - у него есть несколько ключевых преимуществ. Во-первых, их легче производить, поэтому их можно использовать для изготовления более дешевых мониторов. Второе отличие заключается в том, что он быстрее всех реагирует. В то время как панели VA изо всех сил пытаются получить время отклика менее 10 мс, а самые быстрые панели IPS требуют времени отклика 4 мс, TN может составлять всего 1 мс. По этой причине панели TN по-прежнему доминируют на игровой арене, поскольку более быстрое время отклика обеспечивает гораздо более четкую картинку при быстром движении на экране.После прочтения вышеизложенного вы можете почувствовать, что выбор правильного типа ЖК-панели — это своего рода кошмар. Однако выбор очевиден. Если вам нужен монитор, который предлагает отличное качество изображения для повседневной работы и редактирования изображений, но вас не особенно беспокоят суперконкурентные игры, тогда выбирайте экран IPS. Они обеспечивают наилучшие возможности для работы и развлечений, и вы по-прежнему можете получить игровые IPS-мониторы, которые обновляются с частотой более 100 Гц, что делает их почти такими же хорошими, как лучшие игровые экраны TN.Однако, если игры — это ваша главная задача, TN - лучший вариант. Они не только самые отзывчивые — новейшие дисплеи имеют частоту обновления 240 Гц — но и относительно доступны по цене. Остается VA, который меньше всего подходит для динамичных игр и не так хорош, как IPS, для большинства повседневных вычислений, таких как чтение электронной почты, просмотр веб-страниц и написание документов. Однако высокий уровень контрастности означает, что он лучше всего подходит для просмотра видео и игр. Итак, если вы ищете экран, который станет частью мультимедийного концентратора, VA может удовлетворить ваши потребности.ЖК-дисплей означает жидкокристаллический дисплей, который относится к веществу, используемому для создания панелей пикселей в мониторах. Жидкий кристалл — это материал, который находится где-то между жидкостью и твердым кристаллом, поэтому он может течь, но молекулы остаются несколько выровненными. Как и в случае с твердыми кристаллами, эти выровненные молекулы могут делать умные вещи со светом, преломляя или изгибая его при прохождении через свет. Манипулируя выравниванием молекул — прикладывая небольшое напряжение к жидкому кристаллу, - можно управлять направлением и полярностью света, проходящего через кристалл.Эти основные принципы применимы ко всем различным типам ЖК-дисплеев, доступных для покупки. Однако, чтобы улучшить определенные характеристики дисплеев, были разработаны различные типы ЖК-дисплеев, которые изменяют способ расположения и управления жидкокристаллическим, поляризационным фильтрами и электродами. Первоначальная и самая базовая версия современного ЖК-дисплея — это TN, или скрученный нематик. Здесь поляризаторы расположены под углом 90 градусов друг к другу, так что, как правило, через них не проходит свет. Однако в состоянии покоя кристалла молекулы расположены по спирали, которая искажает поляризацию света при его прохождении, в свою очередь, позволяя ему проходить через второй фильтр.Когда на жидкий кристалл подается напряжение, молекулы указывают прямо на зрителя, поэтому свет больше не искажается, что приводит к его блокированию вторым поляризационным фильтром. TN работает достаточно хорошо, но, как известно, страдает плохими углами обзора (см. Выше), поэтому были разработаны альтернативные модели. Самый известный из них - IPS, или переключение в плоскости. Здесь поляризационные фильтры имеют одинаковую ориентацию, так что свет блокируется, когда кристалл находится в скрученном состоянии покоя, а не пропускается, как это было бы в TN. Затем при активации кристаллы выстраиваются в линию в том же направлении, что и поляризационные фильтры, и параллельно их поверхности: например, при переключении они находятся в плоскости.Существует несколько вариантов IPS, таких как S-IPS и H-IPS, которые используют немного разные структуры и макеты пикселей и оптимизированы для более быстрого отклика — большинство дисплеев, которые называются IPS, на самом деле являются панелями S-IPS - но основы те же. По сути, это переработка технологии, которая позволяет Samsung производить панели без нарушения существующих патентов. Другой наиболее распространенный вариант — это вертикальное выравнивание (VA). Здесь кристаллы расположены перпендикулярно поляризаторам, которые снова ориентированы под прямым углом, как и в случае TN. Таким образом, в состоянии покоя панель VA блокирует свет, поскольку свет не перекручивается. Когда подается напряжение, кристаллы наклоняются в более горизонтальное положение и скручиваются, позволяя свету проходить через них.Автор статьи: Александр Матвеев